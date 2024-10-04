04 октября 2024, 23:15

Двух адвокатов задержали в Москве по подозрению во взяточничестве

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Полиция задержала в Москве двух адвокатов. Их подозревают в получении взятки на сумму более 30 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«В рамках расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере задержаны два адвоката <…>, с которыми проводятся следственные действия», - рассказал собеседник агентства.

Подробности дела не разглашаются. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

Накануне в Дагестане задержали главу города Избербаш Магомеда Исакова. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере. В 2019 году чиновник оказал услугу застройщику, оценив ее в 3,9 миллиона рублей.

Уголовное дело Адвокаты Коррупция Москва
04 октября 2024, 08:50
Бывшего защитника Ефремова обвинили в особо крупном мошенничестве
РИА «Новости»
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Одиозному бывшему адвокату Эльману Пашаеву, несколько лет назад защищавшему интересы актера Михаила Ефремова, предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

По данным источника агентства, по делу экс-адвоката допросили трех свидетелей, а сам Пашаев отказывается сотрудничать со следствием.

СК РФ Эльман Пашаев
03 октября 2024, 17:11
Медсестру московского медцентра осудили на восемь лет за фейки о ВС России
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Дорогомиловский суд Москвы признал медсестру Национального медико-хирургического центра имени Пирогова виновной в распространении фейков о российской армии. Ее приговорили к восьми годам лишения свободы, сообщил ТАСС адвокат Леонид Соловьев.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Он подтвердил, что сторона защиты будет подавать апелляцию на решение суда.

О наказании в виде восьми лет колонии ходатайствовал прокурор. По версии следствия, медсестра-анестезист распространяла в соцсетях фейки о действиях российских войск в Буче и Виннице. Подсудимая отказалась признавать вину и утверждала, что ее аккаунт взломали.

Ранее гособвинение запросило назначить 8,5 года колонии по делу о фейках мультипликатору Павлу Мунтяну*, который создал анимационный сериал Mr.Freeman. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый публиковал недостоверную информацию о событиях в Буче.

Суд Приговоры Москва
03 октября 2024, 10:43
Следствие попросит отправить экс-мужа Лерчек под домашний арест
РИА «Новости»
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Меру пресечения бывшему мужу блогера Лерчек Артему Чекалину изберут 3 октября в Троицком районном суде Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, следователь попросит отправить Чекалина под домашний арест.

Экс-супруга Лерчек и саму блогершу заподозрили в выводе денег за онлайн-марафоны через Дубай. Пару задержали на 48 часов. Вместе с ними правоохранители задержали соучредителя компании по торговле косметикой Романа Вишняка.

Накануне МВД возбудило уголовное дело против Лерчек и Артема Чекалина за перевод валют на счета нерезидентов по подложным документам. Ущерб от действий блогерши и ее бывшего мужа по новой статье превысил 250 миллионов рублей.

Уголовные дела уже заводили на Чекалиных в марте 2023 года. Тогда пару обвинили в отмывании денег и неуплате налогов.

Суд Аресты
02 октября 2024, 17:26
Суд продлил арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против Долиной
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Суд продлил на месяц арест женщине-курьеру, ставшей фигуранткой дела о мошенничестве против певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила объединенная пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Певица утверждает, что стала жертвой мошенников. По ее словам, аферисты убедили ее продать пятикомнатную квартиру в Москве. Полученные деньги она передала женщине-курьеру, которая уверяет, что ее и саму обманули. Речь идет о сумме более 200 миллионов рублей. Муж курьера рассказал, что женщина, получив деньги, неожиданно забрала детей и уехала от него на съемную квартиру.

Теперь Долина хочет через суд вернуть жилье себе, а покупательница квартиры - Полина Лурье - выселить певицу вместе с дочерью и внучкой. Идет подготовка к судебному разбирательству.

Суд Мошенничество Аресты Курьеры Лариса Долина

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