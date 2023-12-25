25 декабря 2023, 20:19

Двоих жителей Мытищ признали виновными в убийстве человека ради его квартиры

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В Московской области вынесли приговор по уголовному делу о покушении на мошенническое хищение квартиры и убийстве ее собственника. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Мужчину и женщину признали виновными в совершении преступлений. В суде установили, что злоумышленники обманом заставили знакомого составить завещание, по которому жилье мужчины стоимостью 14,5 миллиона рублей после его смерти перейдет третьим лицам.

После этого женщина пригласила потерпевшего к себе в гости и во время общения подсыпала в его бокал с алкоголем наркотик. Мужчина умер из-за отравления. Суд приговорил женщину к 14 годам лишения свободы, а ее сообщника к 16 годам заключения. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего и строгого режимов. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее в квартире многоэтажного дома в Мытищах произошло жестокое убийство. Судимый за насилие мужчина расчленил серийного вора.

Убийства Суд Мытищи
25 декабря 2023, 19:36
Подозреваемого в убийстве двух эскортниц арестовали в Москве
Freepik
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Московский суд отправил в изолятор мужчину по подозрению в убийстве двух женщин. Он будет находиться под арестом до 24 февраля следующего года, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Подозреваемый признался в содеянном и подробно рассказал следователям, как убивал девушек. На суде мужчина не возражал против своего ареста на два месяца. Он пояснил, что жил в отеле на Народном проспекте. Несколько недель назад познакомился с женщиной и 22 декабря встретился с ней. В гостиничном номере они поругались. В один момент мужчина, достав нож, несколько раз ударил женщину, в том числе по лицу и в шею. Когда подозреваемый понял, что жертва мертва, завернул тело в одеяла и полотенца.

Затем поехал к другой своей 25-летней знакомой в квартиру на Мукомольный проезд. Там между ними произошла ссора, во время которой мужчина ударил девушку ножом. По словам подозреваемого, потерпевшая, пытаясь спастись, ранила его. Сам себе каких-либо телесных повреждений он не наносил.

Мужчине проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Обе девушки, с которыми жестоко расправился подозреваемый в убийстве в Москве, были приезжими. Одна из них приехала из Краснодара, вторая - уроженка Орловской области.

Убийства Суд Аресты Москва 2023
25 декабря 2023, 15:44
Экс-зампреду Центробанка России изменили приговор
РИА «Новости»
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Московский городской суд изменил приговор бывшему заместителю председателя Центробанка России Константину Корищенко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Корищенко признали виновным в хищении активов Инвестбанка. Его приговорили к семи годам тюрьмы. По этому же делу проходит бизнесмен Максим Пальчун. Днем 25 декабря суд изменил приговор, освободив обвиняемых от наказания в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу <…> отменена. Корищенко и Пальчун из-под под стражи освобождены», - уточнили в пресс-службе Мосгорсуда.

В сентябре Таганский районный суд Москвы признал Корищенко и Пальчуна виновными. Их приговорили к семи годам тюрьмы, выплате штрафа в один миллион рублей и материального ущерба в размере около 1,1 миллиарда рублей Агентству по страхованию вкладов.

В декабре Московский городской суд изменил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову, которого признали виновным в хищении 11 миллиардов рублей. Срок отбывания наказания сократили с 19 лет до 18,5 года.

Суд Приговоры Центробанк
25 декабря 2023, 14:29
Дело возбудили против мужчины за поножовщину в московском метро
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В отношении 24-летнего москвича завели уголовное дело по статье о хулиганстве после того, как он порезал пассажира в вагоне метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По информации ведомства, 24 декабря, примерно в 15:00, в поезде, двигавшемся от станции «Китай-город» к станции «Пушкинская» на Таганско-Краснопресненской линии метро пьяный пассажир вступил в конфликт с двумя мужчинами. Ссора закончилась дракой.

Подозреваемый извлек предмет, напоминающий нож, и начал угрожать окружающим. Пассажиры попытались отобрать у него опасный предмет, из-за чего один из них получил резаную рану на руке. Пострадавшего осмотрели медицинские работники, его здоровью ничего не угрожает. Изъятый предмет отправили на экспертизу, а агрессора задержали.

«Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе МВД.

На прошлой неделе другой мужчина ударил ножом знакомого в вагоне метро. Пострадавшего доставили в больницу.

Поножовщины Москва 2023
25 декабря 2023, 12:55
Мужчине вынесли приговор за изнасилование и убийство двух девушек в 1989 году в Москве
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В Москве мужчину приговорили к 16 годам колонии за изнасилование и убийство двух девушек, совершенное в 1989 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия , подростки прибыли в столицу из Таллина вечером 28 марта, чтобы сходить в музей. На следующий день около станции метро «Ботанический сад» к девочкам подошел незнакомый мужчина, который предложил познакомиться с его друзьями, в числе которых был и осужденный.

Поздно вечером 29 марта мужчины предложили девушкам подвезти якобы пьяного друга к его дому на автомобиле. Но вместо этого они увезли жертв в парк «Лосиный остров» и изнасиловали обеих девушек.

После этого, боясь, что пострадавшие обратятся в полицию, мужчины решили скрыть следы своих действий. Они жестоко избили жертв, одну задушили ремнем, а другую - полипропиленовым канатом.

При возобновлении расследования специалисты СК провели дополнительные молекулярно-генетические экспертизы. Эти исследования помогли выявить на предметах одежды жертв два мужских генотипа. Проверка полученных данных по базам привела к выявлению личности подозреваемого, москвича, который не только имел судимости в прошлом, но и жил недалеко от места преступления в 1989 году. В ходе следствия выяснилось, что двое его соучастников умерли в 1999 и 2012 годах.

«Приговором Преображенского районного суда города Москвы виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», - сообщила пресс-служба столичного СК.

Несколько недель назад мужчине вынесли приговор за убийство ребенка в Москве в 1989 году. Погибший мешал преступнику совершить квартирную кражу.

Убийства Суд Прокуратура РФ Преступления Изнасилования Следственный комитет России Москва 2023

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