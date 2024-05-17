17 мая 2024, 08:47

Двое жителей Якутска расстреляли молодых людей в здании доставки еды

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В Якутске в здании доставки еды произошла стрельба. В результате пострадали два человека, сообщили в пресс-службе регионального МВД.

По данным ведомства, накануне утром директор службы доставки продуктов сообщил полицейским, что в помещении его компании конфликт между мужчинами закончился стрельбой, есть раненые.

Прибывшие на вызов росгвардейцы задержали двух участников разборок 29 и 30 лет. У них изъяли травматический пистолет с резиновыми пулями и увезли в отдел для дальнейших разбирательств. Пострадавшим оказали медпомощь.

В МВД уточнили, предположительно, нападавшие пришли в помещение доставки еды, чтобы отомстить за свою знакомую девушку, которая в результате ссоры с пострадавшими 19-летними молодыми людьми получила травму у ночного клуба.

Сотрудники полиции начали проверку, все причины и обстоятельства устанавливаются.

На днях в Миассе на стадионе «Южный» мужчины открыли огонь во время конфликта. В результате погиб 23-летний молодой человек.

Якутия Стрельба Полиция
17 мая 2024, 05:27
Подростки на Кубани избили участника спецоперации
РИА «Новости»
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Подростки напали на участника СВО в станичном парке Каневского района Кубани. Об этом рассказали в Telegram-канале регионального СУ СК.

Следователи уточнили, что происшествие случилось 13 мая. В парке между подростками и военным случился конфликт. Поскандалив, несовершеннолетние начали бить мужчину ногами по туловищу и голове.

В итоге потерпевшего положили в больницу. Против подростков возбудили уголовное дело о хулиганстве.

«В ближайшее время фигуранты будут доставлены к следователю для производства с ними следственных действий», - сказано в публикации.

Ранее пассажир поезда Москва - Владивосток с ножом напал на участника специальной военной операции. Все началось с того, что злоумышленнику понравился пейзаж за окном и он решил выйти из вагона. Когда подозреваемый обратился к проводнице с просьбой дать ключи, то получил отказ. Это не устроило его, и мужчина попытался отнять их силой. За женщину вступился военный, возвращавшийся домой. В итоге желавший выйти из вагона напал на солдата и нанес 10 ударов ножом. Агрессора скрутили другие пассажиры, а потерпевшего госпитализировали.

Уголовное дело Военные Парки
17 мая 2024, 04:36
В Россию экстрадировали подозреваемого в хищении 19 млн руб. при реставрации на Соловках
РИА «Новости»
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Камбоджа выдала российским правоохранителям россиянина Сергея Волкова, которого обвиняют по делу о хищении при реставрации на Соловках. Об этом заявила представитель МВД России Ирина Волк, ее слова передало РИА «Новости».

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России из Королевства Камбоджа депортирован россиянин Сергей Волков. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы в особо крупном размере», - сказала она.

По данным следователей, с 2011 по 2016 год правонарушитель вместе с соучастниками похитил бюджетные средства, которые выделило Министерство культуры России. Ущерб составил более 19 миллионов рублей.

Волков был руководителем одной из организаций-подрядчиков, с которой чиновники подписывали госконтракты по историко-культурной экспертизе объектов культурного наследия на территории Соловецкого монастыря и ряда построек островов Соловецкого архипелага, добавила представитель МВД.

По ее словам, в январе 2020 года фигуранта начали разыскивать. Появились данные о вероятном пребывании подозреваемого в Королевстве Камбоджа. Камбоджийские партнеры передали информацию о задержании разыскиваемого.

«Сегодня в аэропорту города Пномпень фигурант передан представителям российской полиции для доставки в Москву», - подытожила Волк.

Ранее двум врачам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique в Москве предъявили обвинения. Один из пациентов почувствовал себя плохо после операции и обратился к медикам повторно. Новое вмешательство не помогло, мужчина впал в кому и скончался.

Хищения Мошенничество Россия Полиция
17 мая 2024, 03:19
Фотомодель Vogue из Санкт-Петербурга получила условный срок за убийство мужа
Freepik
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Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил фотомодель Vogue Лилию Судакову к четырем годам условно за убийство своего мужа. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Судья в ходе рассмотрения дела переквалифицировал его со статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство», которая предусматривает до 15 лет лишения свободы, на часть 4 статьи 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Прокурор просил назначить Судаковой наказание в виде 12 лет лишения свободы. Девушка вину не признала. Ее адвокаты настаивали на том, что обвиняемая в преступлении действовала в рамках самообороны.

В итоге суд назначил девушке четыре года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком, взыскал с нее 63,4 тысячи рублей как расходы на погребение экс-супруга, а также моральный вред в размере миллиона рублей.

Судакова убила своего мужа ударом ножа 28 ноября 2020 года. По версии следствия, погибший пытался успокоить жену во время конфликта, но, когда он положил свою на ладонь на ее правое плечо, она развернулась и нанесла ему удар ножом в грудь. Вскоре он скончался в больнице.

А по словам подсудимой, она взялась за нож в рамках самообороны, потому что муж ей угрожал. Модель часто жаловалась на побои , а конфликты в семье были не редкостью.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Суд
17 мая 2024, 02:55
Бойцов ЧВК осудят за участие в преступном сообществе
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В Московском гарнизонном военном суде прошли прения сторон по делу экс-сотрудника регионального УФСБ Александра Мрищука и его вероятных сообщников из частной военной компании (ЧВК) «Единые народные общинные товарищества» («ЕНОТ») Алексея Коновалова, Ивана Коваленко, Олега Очеретного и Михаила Максимова. Об этом сообщило издание «Коммерсант».

По мнению следователей, бойцы ЧВК совершали разбои и нападения под шефством Мрищука. Среди потерпевших оказались бизнесмены, которых правоохранительные органы подозревали в махинациях с поставками товаров из-за рубежа.

Обвинение запросило для предполагаемых исполнителей преступных приказов офицера от 12 до 17 лет колонии строгого режима, и потребовало взыскать крупные штрафы. Приговор огласят 4 июня.

При этом адвокаты настаивают, что жертвы нападений оклеветали бойцов ЧВК и Мрищука, чтобы избежать ответственности.

Журналисты отметили, что основателя ЧВК «ЕНОТ» Романа Теленкевича в ходе разбирательства осудили одним из первых, он получил 13 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что начального Главного управления кадров Минобороны РФ Юрия Кузнецова поместили в СИЗО «Лефортово». Его арестовали по подозрению в получении взятки.

Штрафы Суд Военные

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