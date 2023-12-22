Двое сотрудников миграционного управления МВД в Москве попались на взятках
В Москве возбудили уголовное дело против двух работников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета.
Во время расследования выяснилось, что руководитель и инспектор подразделения, ответственные за борьбу с нелегальной трудовой деятельностью получили взятки от представителей бизнеса. За это они должны были закрыть глаза на обнаруженные нарушения миграционного законодательства на строительных объектах.
Преступление раскрыли благодаря совместной деятельности столичных следователей и службы собственной безопасности московского главка МВД. Обоим подозреваемым предъявили обвинение, начались следственные процедуры.
«В настоящее время следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», - добавили в ведомстве.
Ранее в столице по подозрению в организации незаконной миграции задержали двух иностранцев. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы.