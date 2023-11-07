Двое мужчин украли оставленную без присмотра женскую сумку в центре Москвы

По предварительной информации, владелица аксессуара ненадолго отвлеклась, оставив свою вещь без присмотра. В итоге один из злоумышленников незаметно забрал брошенный аксессуар и спрятал его под пальто.

Далее молодые люди покинули место происшествия. Уже в автобусе они начали осматривать украденное. В результате подозреваемые нашли незапароленный телефон и денежные средства.

К тому времени пострадавшая уже обнаружила пропажу и успела вовремя заморозить банковские счета. Злоумышленники похитили телефон и деньги, а сумку оставили в общественном транспорте. Общий ущерб составил 57 тысяч рублей.

«Фигурантам 19 и 20 лет предъявлено обвинение по пункту „а, в“ части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину)», - отметили в пресс-службе.

Ранее двое мужчин избили и обокрали прохожего на Пресненской набережной.