Двое мужчин обокрали 13-летнего школьника на остановке в Москве

По информации ведомства, на Бауманской улице один мужчина отвлекал 13-летнего мальчика, который залезал в автобус. В это время его соучастник вытащил у подростка мобильный телефон за 50 тысяч рублей.

После кражи карманники скрылись с места происшествия. Полицейские оперативно задержали 38-летнего и 43-летнего подозреваемых. Теперь фигурантам грозит до пяти лет колонии строго режима.

Ранее мужчину заподозрили в квартирных кражах на востоке Москвы. Подозреваемый забрался на второй этаж и залез внутрь квартиры. Там он нашел спортивные сумки и шуруповерт с аккумулятором. Забрав вещи, домушник вылез в окно на кухне и спустился по газовой трубе.