Двое мужчин избили собутыльника в центре Москвы

По данным правоохранителей, обвиняемые познакомились с 35-летним мужчиной и распили с ним вместе алкогольные напитки. Затем они зашли в переход, где один из молодых людей бросил нового знакомого на землю, избил его и забрал личные вещи на сумму свыше 250 тысяч рублей. Его приятель тем временем стоял рядом, чтобы предупредить подельника о возможном появлении свидетелей или полиции.

Злоумышленников задержали. Их обвинили в грабеже и заключили под стражу.

В начале месяца неизвестные отобрали у женщины 48 миллионов рублей. Они забрали лежащие в бумажном пакете деньги из машины, припаркованной у отделения банка в Химках.