18 декабря 2023, 18:13

Двое мужчин избили собутыльника в центре Москвы

Читайте нас в: Google Новости

Двум мужчинам, 19 и 20 лет, предъявили обвинение в ограблении знакомого в переходе на улице 1-я Тверская-Ямская в Москве. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, обвиняемые познакомились с 35-летним мужчиной и распили с ним вместе алкогольные напитки. Затем они зашли в переход, где один из молодых людей бросил нового знакомого на землю, избил его и забрал личные вещи на сумму свыше 250 тысяч рублей. Его приятель тем временем стоял рядом, чтобы предупредить подельника о возможном появлении свидетелей или полиции.

Злоумышленников задержали. Их обвинили в грабеже и заключили под стражу.

В начале месяца неизвестные отобрали у женщины 48 миллионов рублей. Они забрали лежащие в бумажном пакете деньги из машины, припаркованной у отделения банка в Химках.

Преступления Кражи Москва 2023
18 декабря 2023, 14:29
Суд сократил срок отбывания в колонии братьям Магомедовым
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Мосгорсуд смягчил приговор совладельцу группы «Сумма» Зиявудину Магомедову за хищение 11 миллиардов рублей, сократив срок с 19 до 18,5 года. Изменения касаются также и его брата. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По информации СМИ , приговор изменили, исключив из его текста ссылки на некоторые улики и показания свидетелей. Кроме того, срок сократили по статьям, по которым вышел срок давности.

Приговор вступил в законную силу сегодня, 18 декабря, и подлежит исполнению в незамедлительном порядке. Обвиняемые принимали участие в слушании по видеосвязи, находясь в СИЗО.

Мещанский суд Москвы год назад приговорил Зиявудина Магомедова к 19 и его брата Магомеда Магомедова к 18 годам колонии строгого режима. Четверо соучастников получили сроки от семи до 12 лет.

Кроме того, суд удовлетворил иски потерпевших на общую сумму приблизительно 3,6 миллиарда рублей. Вдобавок у Зиявудина Магомедова изъяли доли в «Сумме», транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Также суд забрал самолет Gulfstream G650, квартиры в Москве и Лондоне и личный транспорт.

Братьев арестовали в 2018 году. Прокуратура арестовала имущество фигурантов дела более чем на 45 миллиардов рублей и выдвинула предложение после решения суда не снимать ограничения, пока весь ущерб не будет возмещен.

Мосгорсуд Хищения Москва 2023
18 декабря 2023, 13:29
«Вагнеровца» приговорили к почти семи годам колонии за стрельбу в полицейских
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Ростовский областной суд приговорил бойца частной военной компании «Вагнер» Павла Николина к шести годам и 11 месяцам колонии за стрельбу по сотрудникам полиции рядом с границей с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщило РИА «Новости».

ЧП произошло 6 декабря 2022 года, мужчина в камуфляжной экипировке открыл по полицейским огонь из ручного пулемета в Новошахтинске. Один из правоохранителей получил ранение, стрелка сутки спустя задержали в одном из дома в селе Киселево.

«Назначить Николину шесть лет 11 месяцев лишения свободы в колонии особого режима по совокупности преступлений, - огласила приговор судья.

Николин объяснял, что открыл огонь по правоохранителям, потому что спутал их с украинскими военными. По его словам, спецназу он сдался без сопротивления, потому что увидел знакомые значки на форме.

Следствие вело дело по статьям о незаконном обороте оружия, применении насилия в отношении представителя и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Ранее бывшего бойца «Вагнера» заподозрили в убийстве четырехлетней падчерицы в Липецке.

Суд Военные
18 декабря 2023, 13:24
Краснодарского строителя застрелили из-за неправильной траншеи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Правоохранители Краснодарского края начали поиски местного жителя, открывшего огонь из ружья по вагончику с рабочими на местной стройке. Об этом в комментарии РИА «Новости» сообщил представитель региональной прокуратуры.

Собеседник агентства пояснил, что все началось со скандала, который местный житель устроил строителям. В какой-то момент он уехал, а после вернулся с оружием и расстрелял рабочих через вагончик, в котором они находились.

«Один мужчина убит выстрелом в голову, его коллега - госпитализирован с ранением в ногу. Нападавшего разыскивают», - заявил собеседник агентства.

В краевом главке СК подчеркнули, что завели уголовное дело об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. В ведомстве уточнили, что неизвестный произвел не менее четырех выстрелов по строительному вагончику, где находились двое рабочих. Один из пострадавших скончался на месте, второй попал в больницу с ранением ноги.

С места происшествия криминалисты забрали пули и гильзы. Также они назначили ряд экспертиз и опросили свидетелей. Сейчас принимаются меры для установления личности и задержания подозреваемого в стрельбе.

По данным Telegram-канала Shot, причиной конфликта между местным жителем и строителями стала, якобы, неправильно вырытая траншея. В качестве последнего аргумента скандалист достал оружие и открыл огонь.

Госпитализированный с ранением ноги строитель подчеркнул, что нападавшего до этого не видел.

Уголовное дело Убийства Стрельба Прокуратура РФ Краснодар СК РФ
18 декабря 2023, 12:49
Посылку из Таиланда с двумя килограммами гашишного масла нашли в Шереметьеве
Пресс-служба УТ МВД России по ЦФО
Читайте нас в: Google Новости
Оперативники обнаружили в аэропорту Шереметьево отправленную из Таиланда посылку с двумя килограммами гашишного масла. Злоумышленника задержали. Об этом сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.

По данным ведомства, в аэропорту сотрудники УТ МВД России по ЦФО и Управления «Т» СЭБ ФСБ России перехватили в грузовом терминале «Шереметьево-Карго» прибывшее из Таиланда почтовое отправление со средствами, содержащими наркотики.

При осмотре коробки стражи правопорядка нашли две банки из-под шоколадного крема и карамельного сиропа, в которых было гашишные масло общей массой почти два килограмма. Позже это подтвердила экспертиза.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого в контрабанде наркотических средств, который должен был получить криминальный товар», - рассказали в пресс-службе.

Предварительно, подозреваемым оказался ранее не судимый 28-летний житель Подмосковья. Следователи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств. На время расследования фигуранта заключили под стражу.

Ранее полиция нашла наркотики у доставленного в больницу пассажира из Домодедово.

Наркотики Аэропорт Шереметьево Москва 2023

Новости по теме