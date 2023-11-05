Двое мужчин избили и обокрали прохожего на Преснеской набережной

Грабители похитили у молодого человека рюкзак, в котором были документы, телефон и другие вещи. Ущерб составил около 70 тысяч рублей, отметили в пресс-службе. Пострадавшего после побоев отвезли в больницу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, суд принял решение арестовать их в связи с обвинениями в разбойном нападении.

Ранее в Балашихе подросток избил 14-летнего школьника. Десятиклассник поссорился с мальчиком, после чего ударил его головой в нос, а также он нанес несколько ударов руками. Пострадавшего школьника доставили в больницу, где ему диагностировали ушиб головного мозга.