24 мая 2024, 08:20

Двое из напавших на «Крокус» приехали из Турции незадолго до теракта

РИА «Новости»
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Двое из четырех напавших на «Крокус Сити Холл» злоумышленников приехали в страну из Турции незадолго до самого теракта. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников, его процитировало РИА «Новости».

«Двое из четырех участников нападения прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта», - отметил он.

Бортников сообщал, что ключевой организатор теракта в «Крокусе» находится за рубежом. По его словам, оперативники продолжают работу по делу, в том числе пытаются «дойти» до основного исполнителя.

Всего по делу о теракте уже арестовали 12 человек. Всех фигурантов обвиняют в совершении преступления в составе организованной группы. Один из задержанных признался, что прибыл из Турции 4 марта. Он же сообщил, что ему предлагали 500 тысяч рублей за совершение теракта.

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Боевики проникли в концертный зал, начали стрельбу и устроили пожар. Погибли 145 человек.

Турция ФСБ Теракт в «Крокусе»
24 мая 2024, 07:51
В Москве арестовали фигурантов дела о хищении у «Россетей»
РИА «Новости»
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Фигурантов уголовного дела о хищении денег у юрлица в составе ПАО «Федеральная сетевая компания Россети» отправили под стражу. Постановление об аресте вынес Мещанский суд Москвы.

Гендиректор «КМ ГРУПП» Алексей Лаптев, гендиректор «РУСФАКТОР ХОЛДИНГ» Виктор Николаев, первый заместитель гендиректора «РСК» Дилшад Тофик-Кызы Рзаева, а также Виталий Перебалин останутся в СИЗО на два месяца, до 22 июля, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Их заподозрили в преступлении по части четвертой статьи 159 УК России «Мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, они создали организованную группу и разработали преступный план. Подозреваемые получали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию на продажу. Однако полученные деньги они использовали по собственному усмотрению, не собираясь исполнять условия договоров.

В Подмосковье задержали владельца сгоревшего хостела. Он арендовал трехэтажный дом в СНТ «Снегирь».

Хищения Уголовное дело Суд Мошенничество Аресты Москва
23 мая 2024, 16:42
Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Попову изменят меру пресечения
РИА «Новости»
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Следователи подали ходатайство о переводе задержанного по подозрению в мошенничестве  бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова под домашний арест. Об этом сообщила пресс-служба центрального главка СК.

Следствие заподозрило Попова в хищении более 1700 тонн изделий металлопроката, которые в рамках гуманитарной помощи купила военно-гражданская администрация Запорожской области.

Изделия предназначались для строительства оборонных сооружений на линии соприкосновения. Общая стоимость похищенного составила более 130 миллионов рублей.

О задержании Попова стало известно в минувший вторник, 21 мая. Решение об аресте высокопоставленного офицера вынес 235-й гарнизонный военный суд еще 17 мая.

По неподтвержденным данным, подозреваемый действовал в сговоре с офицером Южного военного округа и бизнесменом из Краснодарского края.

В ведомстве пояснили, что такое решение приняли с учетом характеристики фигуранта дела, а также иных обстоятельств, установленных в ходе расследования.

Мошенничество СК РФ Аресты Армия
23 мая 2024, 16:37
Стала известна сумма взятки арестованному замначальника УФСИН Подмосковья
РИА «Новости»
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Замначальника УФСИН России по Подмосковью Владимира Талаева заподозрили в получени взятки на сумму 800 тысяч рублей от поставщика молочной продукции. Об этом сообщила старший помощник областного главка СК Ольга Врадий.

Она уточнила РИА «Новости» , что Талаеву предъявили обвинение в получении взятки. Врадий сообщила, что трем коммерсантам вменили дачу взятки и посредничество. Деньги за покровительство передавал представитель компании, которая снабжала исправительные учреждения молочной продукцией.

«По данным следствия, летом 2023 года обвиняемый, занимая должность замначальника УФСИН России по Московской области, получил взятку в размере более 800 тысяч рублей», - сообщила она.

Тверской суд Москвы отправил Талаева под стражу до 20 июля. Уголовное дело возбудили по части пятой статьи 290 УК России «Получение взятки в крупном размере». Чиновнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Уголовное дело ФСИН Коррупция Аресты Следственный комитет России
23 мая 2024, 16:03
Дело убийцы абитуриенток АлтГТУ ушло в суд. Что известно о «барнаульском маньяке»
РИА «Новости»
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Уголовное дело «барнаульского маньяка» об убийствах 11 женщин направили в суд в Алтайском крае. Среди жертв преступника были в том числе абитуриентки АлтГТУ, которым он обещал помочь с поступлением.

Девушка согласилась, тогда компания отправилась на окраину села распивать спиртное. Оставшись наедине с новой знакомой, Манишин попытался ее изнасиловать, а получив отпор, задушил. Тело убийца закопал неподалеку от места расправы.

Дело долгое время оставалось нераскрытым, хотя при первоначальных следственных действиях специалисты опросили компанию молодых людей, в числе Манишина, с которыми погибшую видели в последний раз.

Убийство девушки в 1989 году По данным предварительного следствия, в сентябре 1989 года Манишин отдыхал с друзьями на остановке в селе Зеленая Дубрава. Там они познакомились с 17-летней девушкой и уговорили не уезжать из села, а остаться отдыхать вместе с ними.

Обещал решить вопрос с поступлением или работой Фигурант дал признательные показания и написав явку с повинной, подчеркнула Чеснокова.

На допросах и при проверках показаний на месте он подробно рассказал о преступлениях и показал места сокрытия тел, обнаруженных еще в прошлые годы в Калманском районе. По одному из эпизодов в месте, о котором рассказал Манишин, нашли костные останки 16-летней абитуриентки (ранее оно было не известно следствию).

Среди жертв этих 10 преступлений были пять абитуриенток Алтайского государственного технического университета. Всем им было 16-17 лет.

Чтобы втереться в доверие, он использовал ту же схему, потом вывозил за пределы Барнаула, где насиловал и душил.

Кроме того, следователи установили, что в июне 99-го мужчина расправился с 22-летней абитуриенткой вуза приехавшей из Тувы, а в июле 2000-го - с 17-летней девушкой, собиравшейся поступать в средне-специальное учебное заведение.

Новые эпизоды убийств и признание Когда следователи вновь вернулись к материалам вместе с коллегами из полиции и аналитической группой по раскрытию преступлений прошлых лет, было принято решение о дополнительных оперативных и следственных действиях, в том числе повторных опросах свидетелей, уточнила помощник руководителя регионального СУ СК по информационному взаимодействию Ольга Чеснокова.

Обманом преступник убеждал жертв сесть к нему в машину, а потом увозил в безлюдные места, насилован в салоне ВАЗа, потом душил руками, брючным ремнем или ремнем безопасности Также удалось установить причастность Манишина к изнасилованиям и убийствам двух женщин в 1999 году. Обе пытались устроиться на работу в учебные заведения.

А в июле 2000-го обвиняемый познакомился с 53-летней матерью абитуриентки, пообещав решить вопрос с поступлением дочери в обмен на вознаграждение. Получив девять тысяч рублей, он убил жертву, задушив веревкой.

Объем уголовного дела составил 69 томов, отметила Чеснокова. Материалы с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.


Одну из девушек он убил, ударив по голове автомобильным огнетушителем. Тела погибших Манишин прятал в лесополосе.

Фигурант дела - 53-летний житель села Шадрино Виталий Манишин. Его обвинили в преступлениях по статьям об умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах, сопряженном с изнасилованием (п. «е» ст. 102 УК РСФСР) и убийстве двух и более лиц, сопряженном с изнасилованием, а также с целью скрыть другое преступление (п.п. «а, к» ч.2 ст. 105 УК РФ), сообщили в региональном СУ СК.

Кем работал Манишин Известно, что в 90-х Манишин окончил Алтайский государственный аграрный университет, а потом стал работать главным ветеринаром в Шадрине.

Вскоре стал директором совхоза, избирался депутатом, позже занял пост главы администрации Шадринского сельсовет и успел поработать заместителем главы администрации Калманского района, уточнило NGS22.ru.

Одна из сельчанок рассказала изданию, что для жителей Манишин всегда был серой мышью и не казался какой-то важной фигурой в администрации. Другой местный житель также отметил, что мужчина никогда ничем не выделялся.

«Ничем не приметный, простой мужик. <…> В тихом омуте черти водятся», - констатировал он.

Убийства Суд

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