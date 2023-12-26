Двое иностранцев в Набережных Челнах убили и расчленили женщину

На кадрах видно, как двое мужчин зашли в лифт с большим синим пакетом и спортивной сумкой. Другая камера засняла злоумышленников на улице. По данным источника «360», один из предполагаемых убийц успел покинуть Россию.





Telegram-канал Mash сообщал, что иностранцы расчленили мать участника спецоперации. Женщина рассказала сыну, что решила развестись с мужем, так как влюбилась в уроженца средней Азии. Вскоре родственнику дали отпуск, и он поехал к матери, но встретили его брат и отец. Члены семьи стали разыскивать женщину и обратились в полицию. По камерам правоохранители засекли двух неизвестных со странными пакетами.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались возлюбленный матери и его 27-летний брат. По информации издания, они расправились с женщиной и избавились от трупа по частям. Затем иностранцы ограбили квартиру.

Накануне в Московской области вынесли приговор по делу об убийстве человека ради хищения его квартиры. Двум обвиняемым назначили наказание в виде лишения свободы.