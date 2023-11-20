Двое иностранцев признались в сбыте наркотиков в Астрахани

Один из молодых людей рассказал, что приехал в Россию из Киргизии. Он жил в Москве, работал на стройке. Потом мужчина поехал на Ставрополье, где получил наркотики для сбыта. Свой поступок он объяснил нехваткой денег.

«Потом приехали в Астрахань, чтобы товар закладывать», - сказал он.

По словам другого задержанного, он приехал с друзьями в Астрахань уже с наркотиками, которые лежали в коробке. Подозреваемый также добавил, что сразу сбыл все запрещенные вещества.

По данным регионального Минздрава, в период с 17 по 21 ноября почти 20 человек госпитализировали с отравлением наркотиками. Полицейские задержали трех иностранцев , которые могут иметь отношение к массовому отравлению наркотиками, в Ставропольском крае.