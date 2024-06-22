Двое иностранцев изнасиловали женщину в Москве

По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 июня двое мужчин напали и изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом, расположенным в проезде Стратонавтов. На допросе они признались в содеянном. В рамках расследования их проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Следователи будут ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Пять иностранцев стали подозреваемыми по делу в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Мужчины напали на школьницу надругались над ней. Их задержали при попытке сбежать из страны.