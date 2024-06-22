22 июня 2024, 00:32

Двое иностранцев изнасиловали женщину в Москве

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Двух граждан Узбекистана задержали по подозрению в изнасиловании женщины на северо-западе Москвы. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного управления СК РФ.

По предварительной версии, в ночь с 19 на 20 июня двое мужчин напали и изнасиловали незнакомую женщину рядом с жилым домом, расположенным в проезде Стратонавтов. На допросе они признались в содеянном. В рамках расследования их проверят на соблюдение миграционного законодательства.

Следователи будут ходатайствовать перед Тушинским районным судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в ведомстве.

Пять иностранцев стали подозреваемыми по делу в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Мужчины напали на школьницу надругались над ней. Их задержали при попытке сбежать из страны.

Уголовное дело Суд Преступления Женщины СК РФ Москва
21 июня 2024, 22:26
Участник захвата заложников в ростовском СИЗО вышел из комы
РИА «Новости»
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Террорист Даниил Камнев, участвовавший в захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, вышел из комы после тяжелого ранения. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Во время штурма изолятора 28-летний террорист получил ранение в голову. В течение пяти дней Камнев находился в коме. Сейчас он пришел в себя и может разговаривать. Силовики уже допросили его.

Камнев стал сторонником радикального течения ислама. В СИЗО он попал после приговора за организацию экстремистской деятельности.

Группа террористов, содержавшаяся в СИЗО № 1 в Ростове-на-Дону, в ночь на воскресенье, 16 июня, сбежала из камер и захватила в заложники двух сотрудников изолятора. Преступники вооружились топорами и резиновыми дубинками. Они заявили о своей причастности к «Исламскому государству»* и потребовали предоставить им транспорт и оружие.

Силовики провели штурм изолятора, в ходе которых ликвидировали террористов и освободили заложников. Позже выяснилось, что один из участников захвата в ходе штурма был тяжело ранен, но выжил.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Терроризм Тюрьмы СИЗО Россия Захват заложников в ростовском СИЗО
21 июня 2024, 19:06
Студентов Росунимеда отправили под домашний арест по делу о зачете за взятки
РИА «Новости»
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Бутырский суд Москвы избрал меру пресечения нескольким студентам Российского университета медицины (Росунимед) по делу о зачетах за взятки. Согласно вынесенным постановлениям до 18 августа молодые люди пробудут под домашним арестом, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Студентов Рачу Саркисяна , Халила Бабаева , Муслима Муслимова и Махача Булбова обвиняют в посредничестве во взяточничестве.

По версии следствия, Саркисян вступил в преступный сговор с другими лицами, чтобы не сдавать зачет, а просто купить его без оценки знаний.

На сайте Росунимеда, где учатся студенты, указано, что вуз является одним из ведущих медицинских университетов страны. До декабря 2023 года учебное заведение носило название Московский государственный медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова (МГМСУ).

По информации источника Telegram-канала Baza , в минувший четверг по делу о взятках в полицию доставили доцента одного из кафедр вуза.

Два года назад двое студентов собрали с других учащихся деньги «на экзамены», пояснил собеседник Baza. Однако сдали его не все, после чего родственники одного из студентов написали заявление о мошенничестве.

В общей сложности по делу о взятках в университете, по данным Baza, задержали около 30 человек.

Вузы Коррупция Студенты Москва
21 июня 2024, 16:23
Поджегшая дверь военкомата в прямом эфире петербурженка получила 10 лет колонии
РИА «Новости»
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Приговор в 10 лет колонии общего режима получила жительница Санкт-Петербурга, поджегшая дверь военкомата рядом со станцией метро «Лесная» осенью 2023 года. Свои действия она демонстрировала по видеозвонку неустановленному куратору. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

В материалах дела говорится, что на поджог девушку уговорил неизвестный, который связался с ней через мессенджер и заявил, что огонь уничтожит базы данных о мужчинах, которым грозит частичная мобилизация. Куратор прислал собеседнице инструкции по изготовлению коктейлей Молотова.

После покупки необходимых ингредиентов орудие будущего преступления она изготовила рядом со станцией метро. Всего девушка подготовила три бутылки с горючей жидкостью и запалом.

Первый коктейль Молотова она бросила в дверь запасного выхода военкомата. Чтобы пламя разгорелось сильнее, часть горючей жидкости разлила рядом. Все свои действия она демонстрировала куратору по видеозвонку. После девушка попыталась разбить окно, но сделать этого не смогла.

После задержания против девушки завели уголовное дело о теракте. По приговору Первого Западного окружного военного суда следующие 10 лет она проведет в колонии.

Осенью 2023 года около военкомата в Невском районе Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По данным СМИ, причиной стала самодельная взрывчатка , заложенная в вентиляционную шахту расположенного рядом бомбоубежища. В результате происшествия никто не пострадал,

Санкт-Петербург Поджоги Суд Приговоры
21 июня 2024, 14:56
Молодая мать заживо закопала новорожденного в Хабаровском крае
РИА «Новости»
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В Хабаровском крае молодая мать решила избавиться от новорожденного ребенка и закопала его заживо. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

Тело младенца нашли на улице в селе Пивань. Как рассказала бабушка убитого, матери новорожденного 21 год. С 14 лет девушка живет самостоятельной жизнью. Она часто пропадает и злоупотребляет спиртным и запрещенными средствами.

Два года назад девушка родила ребенка от женатого мужчины. Ее мать пыталась лишить дочь родительских прав, однако дело до конца не довела. Молодая женщина забеременела снова.

Недавно девушка вернулась домой к родителям, устроилась на работу в магазин. Роды, которые начались на даче, принимала мать хабаровчанки. Младенец появился на свет недоношенным.

Позже молодая мать в голосовых сообщениях рассказала, что ребенок был жив и плакал, когда его закапывали.

У девушки есть младшая сестра, которая учится в начальной школе и занимается балетом. Специалисты ищут опекунов для детей. Возбуждено уголовное дело, которое контролирует прокуратура края.

Уголовное дело Дети Школы

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