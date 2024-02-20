Двое братьев избивали и грабили прохожих в центре Москвы

По данным ведомства, ночью на Малой Сухаревской площади родственники завели за угол дома 19-летнего москвича. Там его избили и отняли кошелек с деньгами и банковскими картами.

Затем братья отправились на Трубную улицу, где пристали к 31-летнему прохожему с требованием отдать наличные. Мужчина ринулся бежать, но один из злоумышленников его догнал и забрал все ценное, включая кредитки. Пострадавший обратился в полицию.

Спустя час подозреваемых в грабежах уже задержали и изъяли у них украденные деньги. Следователи возбудили два уголовных дела о грабеже и отправили братьев в изолятор.

Ранее на станции метро «Автозаводская» в Москве ограбили школьницу. Неизвестный вырвал из рук пассажирки гаджет и скрылся с места.