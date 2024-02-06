Две женщины из Венесуэлы попытались провезти килограмм кокаина в аэропорту Внуково

По информации издания, две россиянки 56 и 57 лет прилетели на днях в Москву из Каракаса. Женщины попытались пронести через «зеленый коридор» наркотики. Таможенники потребовали показать содержимое багажа. В нем оказалась стеклянная бутылку с подозрительной жидкостью. Эксперты установили, что в ее составе около килограмма кокаина. В итоге пассажирок задержали.

Во время допроса они признались, что организатор контрабанды - 35-летний россиянин, которого уже судили по статье о незаконном обороте наркотиков. Все трое теперь проходят по уголовному делу о контрабанде наркотиков, им грозит до 20 лет колонии.

Ранее ФСБ изъяла в столице крупную оптовую партию латиноамериканского кокаина. Наркотик общей массой 673 килограмма предназначался для контрабанды в страны Евросоюза. Прибыль при его розничной продаже могла принести наркоторговцам до 6,5 миллиарда рублей.