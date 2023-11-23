23 ноября 2023, 11:32

Две пенсионерки из Москвы потеряли по 14 миллионов рублей из-за мошенников

РИА «Новости»
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Две пожилые жительницы Москвы стали жертвами обмана мошенников и потеряли каждая по 14 миллионов рублей. Об этом сообщила в Telegram-канале столичная прокуратура.

По информации ведомства, пенсионерки перечислили аферистам не только свои личные средства, но и деньги, взятые в кредит. Также они продали свое имущество. Одна из них лишилась автомобиля, а вторая - квартиры.

Схемы, которые использовались для обмана обеих женщин, были похожи. Мошенники звонили жертвам по телефону, сообщали, что на имя женщин берут кредиты, и запугивали потерей сбережений.

Одной из пострадавших аферисты рассказали, что она якобы поможет в задержании преступников. В результате 65-летняя женщина перевела злоумышленникам более 6,6 миллиона рублей из личных накоплений, 1,4 миллиона от продажи автомобиля и еще свыше пяти миллионов рублей, взятых в кредит.

Вторую пенсионерку аферисты убедили взять кредиты на общую сумму 500 тысяч рублей, после чего она по их указаниям перечислила средства на разные счета, в частности, оплатила чужой счет за стройматериалы. Думая, что участвует в фиктивной сделке, 74-летняя москвичка продала единственную квартиру на Кантемировской улице и передала вырученные деньги мошенникам, встретившим ее с кодовым словом.

Ранее другие злоумышленники сняли более миллиона рублей с карты погибшего в спецоперации бойца. Полтора месяца она служила источником дохода для аферистов.

Преступления Мошенничество Москва 2023
23 ноября 2023, 17:54
Напавшего на людей с мачете жителя Люберец арестовали
РИА «Новости»
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Суд избрал меру пресечения 36-летнему жителю Люберец, который напал на прохожих с мачете. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«С учетом позиции Люберецкой городской прокуратуры суд отправил обвиняемого под стражу до 8 января 2024 года», - отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что фигурант отказался от дачи показаний и не признал себя виновным.

«На судебном заседании он просил избрать ему домашний арест и возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в прокуратуре.

ЧП в Люберцах произошло 8 ноября. Мужчина с мачете в руках начал нападать на улице на прохожих, нанес ранение женщине с ребенком.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сумели оперативно задержать фигуранта, им пришлось применить табельное оружие.

Очевидцы рассказали «360», что в момент задержания обвиняемый звал маму и говорил про зомби.

Люберцы Суд Прокуратура РФ
23 ноября 2023, 11:43
Вышел из квартиры в крови. Подозреваемого в убийстве жены на глазах у ребенка жителя Сочи сняли на видео
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Житель Сочи, предположительно, убил жену на глазах у ребенка, после чего вышел из квартиры весь в крови. Камеры на этажах сняли перемещения мужчины, видео поступило в распоряжение «360».

По данным источника, житель Сочи, вероятно, зарезал супругу в ночь на 23 ноября. Судя по записям с камер, мужчина вышел из квартиры около 06:30, после чего поднялся на площадку между 12-м и 13-м этажами и разбил там окно.

На видео предполагаемый убийца снимает кофту, затем встает на металлическое ограждение перед окном и по пояс высовывается на улицу. Пробыв недолго в таком положении, житель Сочи спустился обратно на пол и длительное время стоял перед окном. Как сообщил источник «360», после этого мужчина лег спать.

Также на видео сняли площадку между этажами после происшествия. На этих кадрах видно лежащую в углу кофту, пол и ступени, испачканные кровью.

Ранее жителя Курской области обвинили в убийстве жены, дочери и матери. По версии следствия, мужчина зарезал всех троих.

Преступления Сочи
23 ноября 2023, 10:59
Пенсионерка из Подмосковья умерла после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее
РИА «Новости»
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Пожилая жительница Королева скончалась после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее и оставила одну дома. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным авторов, 78-летней пенсионерке было трудно ходить самостоятельно, и она постоянно падала, из-за чего дочь сильно нервничала. Женщине понадобилось уйти из дома по делам, и она пристегнула пожилую мать ремнем к батарее, чтобы та не упала и не получила травму, оставшись в одиночестве.

Дела жительницы Подмосковья затянулись на весь день. Вернувшись вечером домой, она увидела, что мать скончалась. Дочь пенсионерки вызвала скорую помощь, а сама скрылась, указал Shot.

Тело пожилой женщины отправили на судмедэкспертизу, чтобы выяснить причину смерти. Дочь пенсионерки разыскивает полиция.

Ранее в московской квартире обнаружили мумию пенсионера , умершего более четырех лет назад. Останки нашли после того, как неизвестные люди проникли в жилище и включили там газ.

Пенсионеры Преступления Полиция Королев
23 ноября 2023, 10:58
Спецслужбы предотвратили нападение на высокопоставленного военного в Воронеже
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Приехавший из Харьковской области украинец сознался в подготовке убийства высокопоставленного военного в Воронеже путем подрыва. Центр общественных связей ФСБ показал его задержание.

Украинца 1995 года рождения взяли под стражу по подозрению в подготовке теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ в составе организованной группы. У него изъяли поддельный паспорт России, самодельное взрывное устройство мощностью более одного килограмма тротила с поражающими элементами, два электродетонатора и механизм для запуска бомбы по радиоканалу.

По версии следствия, Главное управление разведки Минобороны Украины завербовало парня в сентябре 2022 года в Харьковской области. Он прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки, а в ноябре уехал в Россию на задание - убить в Воронеже высокопоставленного российского военнослужащего. Агент следил за местом жительства будущей жертвы. Для конспирации он использовал велосипед и форму курьера службы доставки.

Возбудили уголовное дело, подозреваемого задержали. В ФСБ сообщили, что он сознался в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и подготовке диверсии.

В Омске лжеминера приговорили к 2,5 года колонии. С марта по май 2021 года 19-летний парень разослал более 800 электронных писем о якобы заложенных в России и Белоруссии бомбах.

Уголовное дело ФСБ Аресты

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