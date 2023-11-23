Две пенсионерки из Москвы потеряли по 14 миллионов рублей из-за мошенников

По информации ведомства, пенсионерки перечислили аферистам не только свои личные средства, но и деньги, взятые в кредит. Также они продали свое имущество. Одна из них лишилась автомобиля, а вторая - квартиры.

Схемы, которые использовались для обмана обеих женщин, были похожи. Мошенники звонили жертвам по телефону, сообщали, что на имя женщин берут кредиты, и запугивали потерей сбережений.

Одной из пострадавших аферисты рассказали, что она якобы поможет в задержании преступников. В результате 65-летняя женщина перевела злоумышленникам более 6,6 миллиона рублей из личных накоплений, 1,4 миллиона от продажи автомобиля и еще свыше пяти миллионов рублей, взятых в кредит.

Вторую пенсионерку аферисты убедили взять кредиты на общую сумму 500 тысяч рублей, после чего она по их указаниям перечислила средства на разные счета, в частности, оплатила чужой счет за стройматериалы. Думая, что участвует в фиктивной сделке, 74-летняя москвичка продала единственную квартиру на Кантемировской улице и передала вырученные деньги мошенникам, встретившим ее с кодовым словом.

Ранее другие злоумышленники сняли более миллиона рублей с карты погибшего в спецоперации бойца. Полтора месяца она служила источником дохода для аферистов.