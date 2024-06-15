15 июня 2024, 19:33

Дважды попал. В Петербурге юношу обстреляли из пневматики

РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге неизвестный дважды попал в прохожего, стреляя из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ЧП произошло вечером 13 июня на улице Джона Рида. Стрельбу вели с 10-го этажа дома в сторону находящегося рядом футбольного поля.

«Пострадавший за медицинской помощью не обращался», - отметили в ведомстве.

С жалобой в полицию обратился 19-летний молодой человек.

Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и принимают меры к установлению и задержанию злоумышленника.

Ранее в городе Топки Кемеровской области неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям, один ребенок получил травму.

Санкт-Петербург Уголовное дело Дети Стрельба Оружие Полиция
15 июня 2024, 03:43
Россиянам объяснили, как бороться со звонками с неизвестных номеров
Unsplash
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Блокировка неизвестных номеров полностью не сможет избавить пользователя телефона от звонков мошенников. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказал руководитель команды разработки приложения Gem Space Ваге Закарян.

По его словам, в распоряжении злоумышленников есть неограниченное число подменных номеров. Кроме того, они в своих преступных целях могут использовать мессенджеры - размещать в них логотипы государственных структур и банков, отправлять фейковые сообщения с записью голосов родственников или друзей, которым якобы нужна помощь, а также фото и видео.

Главная задача аферистов - втереться в доверие и запутать собеседника. Поэтому, по мнению эксперта, лучше реже отвечать на звонки с незнакомых номеров и не вступать в разговор первым.

«Голос могут записать и использовать в дальнейшем для подтверждения банковских операций», - предупредил Закарян.

Также он посоветовал использовать антиспам-приложения, которые блокируют часть нежелательных вызовов.

Ранее телефонные мошенники развели москвичку на сумму около 50 миллионов рублей.

Мессенджеры Мошенничество Россия
14 июня 2024, 21:18
Следователи попросили продлить арест замглавы Минобороны Иванова
РИА «Новости»
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Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок содержания под стражей заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе инстанции.

«В суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова», - заявила собеседница агентства.

Замглавы Минобороны предъявили обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Его арестовали до 23 июня. По данным СК, Иванов вступил в сговор с третьими лицами для получения взятки.

Ранее стало известно, что сожительница арестованного переоформила свои автомобили на других владельцев. Речь идет о машинах MINI Cooper и Mercedes.

Адвокат Эдуард Исецкий допустил возврат арестованного имущества замминистра обороны. Это могут сделать после вынесения приговора, сообщили «Известия».

Суд Аресты
14 июня 2024, 17:53
Брокерские взыскания и поведенческий надзор. Мошенники придумали новый обман для россиян
Unsplash
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Мошенники придумали новый способ обмана россиян: предлагают выплаты от несуществующих госорганизаций. Об этом жителей предупредили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Самое любопытное, что аферисты предлагают жертвам найти себя якобы в базе пострадавших от финансовых мошенников. У организаций бывают очень интересные названия: Департамент брокерских взысканий, Департамент арестованных счетов, Департамент поведенческого надзора.

С толку на таких сайтах сбивает государственная символика, логотипы и ссылки на официальные интернет-ресурсы.

«Как правило, от жертвы обмана требуется всего ничего - заполнить номер паспорта, а иногда и подтвердить свои данные с помощью кода из смс», - отметили в киберполиции.

В таком случае человек теряет и паспортные данные, и деньги. Поэтому россиянам нужно соблюдать несколько правил: пользоваться только официальными ресурсами, не оставлять свои данные не подозрительных сайтах, пользоваться антивирусами для защиты.

Ранее россиянам объяснили порядок действий при краже паспортных данных на сайте госуслуг. Сначала надо проверить, не «посилился» ли новый житель в вашей квартире, не зарегистрировано ли новых покупок, например, недвижимости. Затем нужно аннулировать документ в МВД, но обязательно указать, что его похитили и могут использовать для участия в преступных схемах.

Паспорта Выплаты в России Правила Мошенничество Россия Деньги Технологии
14 июня 2024, 12:36
СК возбудил уголовное дело после атаки на съемочную группу НТВ в Горловке
РИА «Новости»
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Следователи возбудили уголовное дело после атаки на журналистов НТВ в Горловке. Специалисты установят всех причастных, сообщила пресс-служба СК России.

Дело возбудили по статьям об убийстве (105 УК РФ) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (статья 144 УК РФ). Следователи установят все обстоятельства преступления.

Оператор Валерий Кожин и корреспондент Алексей Ивлиев готовили репортаж об обстрелах мирных жителей со стороны ВСУ, когда их атаковал беспилотник. Журналисты получили тяжелые ранения и попали в больницу. Оператор скончался , его коллега лишился руки.

«Они также освещали деятельность следственных органов Следственного комитета России по фиксации преступлений, совершенных представителями киевского режима. Профессиональный долг не позволял им оставаться в стороне, они снова и снова отправлялись в зону вооруженного конфликта, чтобы объективно и правдиво информировать зрителей о происходящих событиях», - отметили в пресс-службе СК.

Обоих представят к ведомственным наградам.

Уголовное дело Убийства Преступления Следственный комитет России Горловка

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