Дважды попал. В Петербурге юношу обстреляли из пневматики
В Санкт-Петербурге неизвестный дважды попал в прохожего, стреляя из пневматического оружия. Об этом сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ЧП произошло вечером 13 июня на улице Джона Рида. Стрельбу вели с 10-го этажа дома в сторону находящегося рядом футбольного поля.
«Пострадавший за медицинской помощью не обращался», - отметили в ведомстве.
С жалобой в полицию обратился 19-летний молодой человек.
Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и принимают меры к установлению и задержанию злоумышленника.
Ранее в городе Топки Кемеровской области неизвестные открыли стрельбу из пневматического оружия по детям, один ребенок получил травму.