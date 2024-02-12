12 февраля 2024, 11:39

Два уголовных дела возбудили после нападения подростков на участника СВО в Уссурийске

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения подростков на участника спецоперации в Уссурийске. Об этом сообщила пресс-служба СК в своем Telegram-канале.

В соцсетях и СМИ появилась новость о подростках, ворвавшихся в квартиру к участнику СВО. Молодые люди потребовали у мужчины отдать все деньги и избили его, снимая процесс на мобильный телефон.

«Следственными органами СУ СК России по Приморскому краю по данному происшествию проводится доследственная проверка», - указала пресс-служба.

Позднее в Telegram-канале регионального главка Следкома сообщили, что на участника СВО напали еще в конце января. Подростки проникли к нему в квартиру, требуя вернуть несуществующий долг.

«Мужчину избили и похитили его имущество на общую сумму семь тысяч рублей», - уточнили в СУ Следкома по Приморскому краю.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о грабеже. Подозреваемых задержали, сейчас решается вопрос об их аресте.

По данным «МВД Медиа» , предполагаемым преступникам от 15 до 16 лет, а пострадавшему - 32 года. Он обратился в полицию с заявлением о краже мобильного телефона.

Следователи возбудили еще одно уголовное дело - о халатности. В региональном главке связали нападение на участника СВО с плохой работой органов системы профилактики.

«Имелись основания для работы с семьями подростков по предупреждению расследуемого преступления», - отметили в ведомстве.

Ранее воспитанники самарской Академии футбола «Крылья Советов» попытались выбить стекло автомобиля , владельцем которого оказался участник СВО. Юные спортсмены извинились за свой поступок и назвали его необдуманным и глупым.

МВД РФ Преступления Приморье Следственный комитет России
12 февраля 2024, 11:37
Статуэтки, шкатулки, серебро. Таможенники изъяли у москвича антиквариат на 2 млн рублей
РИА «Новости»
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Сотрудники Центральной почтовой и Брянской таможен возбудили пять уголовных дел против москвича за контрабанду антиквариата. Мужчина попытался ввести из Европы культурные ценности на сумму около двух миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

По информации ведомства, злоумышленник заказывал из-за границы в виде сувениров в адрес своих родственников и знакомых антикварные изделия, чтобы далее перепродать их на внутреннем рынке.

Всего сотрудники таможни изъяли пять посылок из Англии и Австрии, в которых обнаружили 60 изделий: расписные фарфоровые статуэтки, шкатулки, столовые приборы и серебряную утварь.

По документам стоимость товаров значилась на 90 тысяч рублей, однако, экспертиза показала, что это предметы декоративно-прикладного искусства XIX–XX веков, стоимостью около двух миллионов рублей.

Специалисты обнаружили декорированную гроздьями винограда серебряную фруктовницу стоимостью 225 тысяч рублей, скульптура «Обезьяна с шарманкой» за 130 тысяч рублей, а также кольцо первой половины XX века из золота и древесного агата за 100 тысяч рублей.

«Мужчина находится под подпиской о невыезде. По факту контрабанды культурных ценностей, совершенной в крупном размере, в отношении него возбуждено пять уголовных дел по части 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе.

Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Ранее таможенники в Домодедове изъяли у иностранца часы за восемь миллионов рублей.

Уголовное дело Таможня Контрабанда Москва
11 февраля 2024, 18:36
Подозреваемых в поджоге покрышек, в результате которого погиб мужчина, задержали
Unsplash
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Полиция задержала двух мужчин по подозрению в поджоге автомобильных покрышек у квартиры на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба регионального МВД. Из-за пожара погиб местный житель.

ЧП случилось 10 февраля в коммунальной четырехкомнатной квартире на третьем этаже. Жилье полностью выгорело, в квартире обнаружили тело 39-летнего мужчины. Пострадали две женщины и трое мужчин. У двери сгоревшей коммуналки нашли фрагменты автомобильных покрышек. По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее пожар вспыхнул на улице Евдокима Огнева в Санкт-Петербурге. Спасатели во время тушения квартиры нашли тело мужчины.

Одному мужчине 37 лет, второму 41 год. Одного из подозреваемых уже судили ранее. Они заявили, что им предложили поджечь покрышки за вознаграждение в 60 тысяч рублей.

Санкт-Петербург Уголовное дело Убийства Поджоги Пожары Полиция
11 февраля 2024, 17:57
Возможных похитителей девушек в Петербурге задержали
РИА «Новости»
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Сотрудники полиции задержали в Петербурге двух мужчин, обвиняемых в похищении двух девушек. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Злоумышленники избили девушек, силой посадили их в такси и отвезли в Колпино. Одного из братьев подозревают в изнасиловании похищенной женщины, с которой он раньше состоял в отношениях.

«У дома 40 по Загородной улице в Колпине злоумышленник затащил потерпевшую на чердак дома, где избил ее, похитил мобильный телефон и, под угрозой ножа, изнасиловал», - указали в пресс-службе.

Потерпевшая смогла вызвать полицию. Обвиняемых мужчин задержали. В совершении преступления подозревают двух жителей Воронежской области.

Ранее в Братске двое мужчин избили женщину в лифте. Злоумышленники напали на нее с битами, пострадавшая получила травму головы и ушибы.

Санкт-Петербург Преступления Изнасилования Полиция
11 февраля 2024, 17:16
Мужчина едва не зарубил топором знакомого на юго-западе Москвы
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В Юго-Западном округе Москвы сотрудники полиции задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство приятеля. В пресс-службе столичного главка Следственного комитета сообщили о возбуждении уголовного дела.

По данным ведомства, 9 февраля этого года мужчина в квартире дома на Литовском бульваре повздорил со своим знакомым. Во время конфликта подозреваемый несколько раз ударил последнего топором по голове и спине.

Потерпевшему удалось сбежать на улицу и попросить помощи у прохожих. Мужчину увезли в больницу, где медики вовремя смогли ему помочь.

Задержанного сейчас допрашивают следователи, вскоре ему предъявят обвинение и выберут меру пресечения.

В Москве также арестовали подозреваемого в убийстве и покушении на убийство. По версии следствия, 14 лет назад уроженец Таджикистана в квартире дома на Открытом шоссе ударил ножом двух незнакомцев. От полученных ран один умер на месте, а второго спасли медики.

Драки Убийства Поножовщины Москва

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