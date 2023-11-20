Два скелета обнаружили во время земельных работ в Москве

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По данным прокуратуры Москвы , останки нашли рабочие, которые демонтировали подземные коммуникации частного дома в 1-м Сетуньском проезде.

«По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в ведомстве.

В свою очередь СК начал проверку и назначил необходимые экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.

Предварительные версии о том, как в земле оказались тела, в правоохранительных органах пока не озвучивали. Также неизвестно, как долго они там находились.

Ранее еще один скелет в истлевшей одежде обнаружил мальчик Серпухове недалеко от школы. Предварительно, погибший мужчина родился в 1974 году, сообщили следователи.