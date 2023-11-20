20 ноября 2023, 18:54

Два скелета обнаружили во время земельных работ в Москве

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Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила об обнаружении скелетированных останков человека в 1-м Сетуньском проезде. Также рабочие нашли еще один скелет во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный главк Следственного комитета.

По данным прокуратуры Москвы , останки нашли рабочие, которые демонтировали подземные коммуникации частного дома в 1-м Сетуньском проезде.

«По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в ведомстве.

В свою очередь СК начал проверку и назначил необходимые экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.

Предварительные версии о том, как в земле оказались тела, в правоохранительных органах пока не озвучивали. Также неизвестно, как долго они там находились.

Ранее еще один скелет в истлевшей одежде обнаружил мальчик Серпухове недалеко от школы. Предварительно, погибший мужчина родился в 1974 году, сообщили следователи.

Преступления Москва 2023
20 ноября 2023, 19:23
Работу рынка в Челябинской области приостановили после жалоб жителей
РИА «Новости»
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Правоохранители приостановили работу мелкооптового рынка в поселке Кременкуль в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД России в своем Telegram-канале.

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера полиция в координации со всеми силовыми ведомствами региона начала на рынке проверку. Правоохранители установят, соблюдалось ли на торговой точки законодательство в сфере финансово-хозяйственной деятельности.

На территорию рынка прибыли сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных структур. Въезд на торговые площадки ограничили.

«На подъездных путях дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских», - указали в ГУ МВД России по Челябинской области.

Рынок в Кременкуле привлек внимание правоохранителей после жалоб местных жителей. По словам людей, при строительстве торговой точки вырубили восемь гектаров деревьев, а территория рынка прилегает к жилым домам. Местные также пожаловались на наплыв грузовиков. После обращений жителей председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Челябинская область МВД РФ Торговля Полиция
20 ноября 2023, 17:49
Россиянка осталась без жилья и денег после разговора с аферистами
РИА «Новости»
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Жительнице Белгорода позвонил неизвестный и представился сотрудником безопасности МФЦ. После разговора с ним женщина лишилась квартиры и всех своих накоплений, сообщил сайт kp.ru.

Собеседник смог убедить 57-летнюю пенсионерку продать квартиру. С ней также связывался якобы сотрудник правоохранительных органов.

После этого жительница Белгорода перевела все вырученные от продажи деньги и накопления аферистам. Общая сумма ущерба составила 15 миллионов рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сейчас личности злоумышленников устанавливают.

Ранее жертвой мошенников стала бывшая солистка Московского балета на льду Галина Бескина. Пенсионерка потеряла 800 тысяч рублей после того, как поверила «работнику Центробанка». Он убедил женщину в том, что ее сбережения со счетов пытаются похитить преступники.

Мошенничество
20 ноября 2023, 16:59
Москвич лишился более 25 тысяч рублей при покупке билета в театр
Fotolia / pressmaster
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Двадцатитрехлетний парень из Москвы решил встретиться с девушкой, с которой познакомился в интернете. При покупке билета в театр, где должно было состояться свидание, он лишился более 25 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, незнакомка, с ее слов, купила билет на одном из сайтов и предложила молодому человеку приобрести место рядом с собой. Он выбрал соседнее место и ввел данные своей банковской карты для оплаты, а после - пароли из полученных смс.

После того, как три попытки оплатить завершились неудачей, девушка предложила обратиться в службу поддержки. Следуя указаниям «сотрудника поддержки», молодой человек еще раз ввел свои реквизиты для возврата.

Таким образом, злоумышленники украли более 25 тысяч рублей с карты мужчины, а после перестали выходить на связь. Пострадавший обратился в полицию. Дело взяла на контроль столичная прокуратура.

Ранее мошенники в Москве обманом забрали у ребенка 85 тысяч рублей «на помощь бабушке». Злоумышленники позвонили восьмилетнему мальчику на домашний телефон, пока родители были на работе.

Преступления Мошенничество Москва 2023
20 ноября 2023, 15:20
Обыски по делу о коррупции прошли в ростовском суде
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Ростове-на-Дону провели обыски у председателя Ленинского районного суда. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональные силовые структуры.

«Председателя Ленинского районного суда и еще одного судью заподозрили в коррупции в соучастии с бывшим председателем Ростовского областного суда Еленой Золотаревой. В понедельник по их местам работы и жительства прошли обыски», - указали в публикации.

В четверг, 16 ноября, обыски также прошли у судей Советского районного суда Ростова-на-Дону, председателя и трех судей которого заподозрили в получении взятки. Кроме того, уголовное дело завели против местного бизнесмена, который подозревается в даче взятки за «нужное решение суда».

Ранее Золотареву и ее заместителя Татьяну Юрову задержали в Москве в рамках дела о взяточничестве.

В начале ноября в Дагестане по делу о взятках задержали замглавы регионального управления МВД Руфата Исмаилова, писал RT.

Суд Коррупция

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