Два скелета обнаружили во время земельных работ в Москве
Пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила об обнаружении скелетированных останков человека в 1-м Сетуньском проезде. Также рабочие нашли еще один скелет во время земельных работ вблизи Большой Черкизовской улицы. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный главк Следственного комитета.
По данным прокуратуры Москвы , останки нашли рабочие, которые демонтировали подземные коммуникации частного дома в 1-м Сетуньском проезде.
«По обнаруженным останкам будет проведена судебно-медицинская экспертиза», - рассказали в ведомстве.
В свою очередь СК начал проверку и назначил необходимые экспертизы для установления обстоятельств произошедшего.
Предварительные версии о том, как в земле оказались тела, в правоохранительных органах пока не озвучивали. Также неизвестно, как долго они там находились.
Ранее еще один скелет в истлевшей одежде обнаружил мальчик Серпухове недалеко от школы. Предварительно, погибший мужчина родился в 1974 году, сообщили следователи.