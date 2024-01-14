Два приезжих попали под уголовное дело за хулиганство в Москве

По данным ведомства, в соцсетях появились сведения о том, что два мигранта 14 января рядом с магазином совершили хулиганские действия в отношении незнакомого мужчины.

Следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося, изучают кадры с камер видеонаблюдения, а также приступили к допросу свидетелей произошедшего.

Накануне в Москве также задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке грабежа и нападении на полицейских. На время следствия его отправили в изолятор. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям.