Два фигуранта дела экс-гендиректора «Фонбета» Анохина подались в бега

Двух фигурантов уголовного дела о взятке бывшего генерального директора букмекерской конторы «Фонбет» Сергея Анохина объявят в розыск. Как сообщило РИА «Новости» , с таким заявлением выступила сторона обвинения в Тверском суде Москвы.

По словам следователя, подозреваемые скрылись.

Ранее стало известно, что суд арестовал Анохина. До 29 марта 2025 года он будет находиться в следственном изоляторе , как и запрашивало обвинение. Экс-глава «Фонбет» признался в даче взятки.

По версии следствия, Анохин пытался избежать передачи следователям информации о хищении бюджетных средств и дал взятку в размере 60 миллионов рублей. Однако оперативник и один из посредников сотрудничали с правоохранительными органами.

Всего в деле бывшего генерального директора «Фонбет» фигурируют шесть участников. Если бывшего вице-президента Российского футбольного союза признают виновным, ему грозит до 15 лет тюрьмы.