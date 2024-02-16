16 февраля 2024, 21:06

Два брата-бизнесмена стали подозреваемыми в деле о пожаре в высотке Анапы

Telegram
Читайте нас в: Google Новости

Подозреваемыми по уголовному делу о пожаре в многоэтажке Анапы стали два бизнесмена. Они строили сгоревший дом и продавали в нем квартиры, сообщила пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

Следователи допросили подозреваемых. Выяснилось, что они не получали разрешение на строительство многоэтажки и на ее ввод в эксплуатацию.

По данным ведомства, предприниматель осуществил застройку многоквартирного дома в период с 2005 по 2014 годы. Вместе со своим братом он продал квартиры жителям Анапы, не имея на руках разрешения на эксплуатацию и не устранив нарушения. Впоследствии застройщику предъявляли требования устранить недочеты, но он их игнорировал.

Пожар в жилом доме произошел 13 февраля на Объездной улице. Специалисты МЧС спасли из огня 12 жильцов. Общая площадь возгорания составила тысячу квадратных метров. На месте происшествия работали 70 пожарных. СК возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Пожары
16 февраля 2024, 21:23
Угрожавший полицейским экс-министр Тамбовской области попал под уголовное дело
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела. Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

По данным следствия, 10 февраля дежурившие на 360-м километре автодороги Р-22 «Каспий» сотрудники ГИБДД остановили легковой автомобиль для проверки. Недовольный тем, что транспортное средство задержали, пассажир машины на глазах свидетелей нецензурно оскорбил правоохранителей.

В пресс-службе подчеркнули, что этим пассажиром оказался исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области.

Еще до возбуждения уголовного дела Алексей Овчинников опубликовал на официальной странице регионального ведомства во «ВКонтакте» видеообращение.

В нем он объявил о своей добровольной отставке и принес извинения сотрудникам полиции. Он подчеркнул, что считает, что был неправ и причин для повышения голоса, неподобающего тона и ненормативной лексики не было.

Он добавил, что все подозрения в его адрес о незаконной охоте также были не обоснованы, так как в тот вечер он не сделал ни одного выстрела из своего ружья, на которое у него есть официальное разрешение.

Публичные извинения перед сотрудниками полиции и добровольный уход с поста временно исполняющего обязанности министра здравоохранения Тамбовской области не помогли Алексею Овчинникову избежать уголовного дела.

Пресс-служба областного главка СК объявила, что в отношении бывшего чиновника завели уголовное дело за оскорбление представителя власти.

Уголовное дело ГИБДД СК РФ Россия Чиновники Полиция
16 февраля 2024, 19:39
Женщина напала с ножом на пассажира электрички в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Женщина напала с ножом на пассажира электрички в Москве утром 16 февраля в электропоезде МЦД-1. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Потерпевший рассказал, что злоумышленница в ходе ссоры с другим пассажиром поезда прыснула ему в лицо перцовым баллончиком. Из-за этого в вагоне стало сложно дышать.

Мужчина сделал девушке замечание. Тогда она достала кухонный нож и нанесла ему удар. Медики экстренно госпитализировали пострадавшего с открытой раной груди.

Другие пассажиры остались целы. Движение поездов было в штатном режим. Стражи правопорядка уже завели уголовное дело по факту произошедшего.

Ранее женщина зарезала знакомую на юге Москвы.

Уголовное дело Поножовщины Поезда Москва
16 февраля 2024, 19:26
Похитителя слухового аппарата у московских пенсионеров задержали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Столичные полицейские задержали подозреваемого в краже. Мужчина украл у пенсионеров деньги и слуховой аппарат. Общая сумма ущерба составила более 200 тысяч рублей, сообщило РИА «Новости».

По данным следствия, злоумышленник на Пятницкой улице сделал вид, что помогает пенсионерке зайти в подъезд. Там он напал на женщину и выхватил у нее сумку с документами и ключами. После этого неизвестный скрылся с места происшествия.

Позже мужчина, следуя за женщиной, вошел в подъезд дома на Большой Серпуховской улице. Там он попросил 78-летнего пенсионера налить ему воды. Пока хозяин квартиры был занят, злоумышленник похитил из прихожей сумку, а затем убежал. В ней были деньги, банковские карты, документы и слуховой аппарат.

Полицейские уже задержали 44-летнего уроженца ближнего зарубежья в одном из хостелов в 1-м Павловском переулке. Мужчина приехал из Краснодарского края и временно живет в Москве. Часть похищенного у него изъяли.

Ранее курьеров, укравших 50 миллионов рублей у пожилой пары , арестовали в Москве.

Пенсионеры Полиция Москва
16 февраля 2024, 18:16
Трех мужчин в Москве приговорили к принудительным работам за издевательство над собакой
Читайте нас в: Google Новости
Останкинский районный суд Москвы назначил трем мужчинам по несколько лет исправительных работ за издевательства над собакой по кличке Терри. Об этом сообщила в Telegram-канале Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

Изувеченную собаку с множественными травмами обнаружили на территории железнодорожной станции «Москва-3». Выяснилось, что обвиняемые били Терри по голове и телу. Сначала они собирались повесить животное , но сделать этого злоумышленникам не удалось.

Подозреваемые отрицали свою вину, однако их причастность удалось доказать в ходе расследования. Мужчин признали виновными в намеренном причинении боли животному и нанесении ему увечий и судили по статье 245 Уголовного кодекса России.

«Судом с учетом мнения государственного обвинителя Московско-Ярославской транспортной прокуратуры признал их виновными в совершении преступления и назначил им наказание в виде 2 лет 6 месяцев, 2 лет 5 месяцев, 2 лет 3 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы», - уточнили в пресс-службе.

Ранее жители Махачкалы призвали наказать виновных в избиении кота. После издевательств животное не подавало признаков жизни.

Суд Собаки Животные Москва

Новости по теме