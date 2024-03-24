Два автомата Калашникова нашли на месте теракта в Подмосковье

«С места трагедии изъято четыре комплекта боевой амуниции (разгрузки), более 500 патронов и 28 магазинов, два автомата Калашникова, которыми были вооружены нападавшие», - информировали в ведомстве.

Кроме того, пистолет Макарова и магазин от автомата Калашникова обнаружили в автомобиле Renault при задержании подозреваемых в Брянской области. Следователи назначили необходимые комплексные экспертизы по изъятому оружию.

По последним данным, при теракте в концертном зале Crocus City Hall погибли 137 человек , пострадали еще более 150. По мнению владельца Crocus City Hall Араза Агаларова, служба безопасности не могла противостоять вооруженным диверсантам.