ДТП с ЗРК «Панцирь-С» обошлось военному в 14 миллионов

В инстанции уточнили, что сумма взыскания от военного суда составила 50 тысяч рублей штрафа. Кроме того, удовлетворили и гражданский иск от Минобороны. Ведомство потребовало возместить имущественный ущерб.

«Военный суд <…> удовлетворил [иск] полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», - подчеркнули в пресс-службе.

В июле зенитная ракетно-артиллерийская батарея врезалась в пролет железнодорожного моста, когда ехала по Пулковскому шоссе. ДТП произошло, потому что командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.

При вынесении приговора военному в суде приняли во внимание смягчающие обстоятельства - участие подсудимого в СВО и его службу в составе контингента ООН в Африке. Кроме того, на иждивении у мужчины находятся маленький ребенок и мать-инвалид.

Военный свою вину признал и раскаялся.