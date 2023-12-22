22 декабря 2023, 19:39

ДТП с ЗРК «Панцирь-С» обошлось военному в 14 миллионов

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Военнослужащему, из-за которого ЗРК «Панцирь-С» получил повреждения при проезде под мостом, придется выплатить штраф в размере 14 миллионов рублей. Вердикт вынес Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

В инстанции уточнили, что сумма взыскания от военного суда составила 50 тысяч рублей штрафа. Кроме того, удовлетворили и гражданский иск от Минобороны. Ведомство потребовало возместить имущественный ущерб.

«Военный суд <…> удовлетворил [иск] полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», - подчеркнули в пресс-службе.

В июле зенитная ракетно-артиллерийская батарея врезалась в пролет железнодорожного моста, когда ехала по Пулковскому шоссе. ДТП произошло, потому что командир не перевел автономный оптический пост (АОП) из боевого положения в походное.

При вынесении приговора военному в суде приняли во внимание смягчающие обстоятельства - участие подсудимого в СВО и его службу в составе контингента ООН в Африке. Кроме того, на иждивении у мужчины находятся маленький ребенок и мать-инвалид.

Военный свою вину признал и раскаялся.

Штрафы Суд ДТП
22 декабря 2023, 18:40
Посетитель ночного клуба в Москве украл смартфон за 150 тысяч рублей
Читайте нас в: Google Новости
Столичные полицейские задержали мужчину за кражу мобильного телефона в одном из ночных клубов на Рочдельской улице в Москве. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МВД.

Под подозрение попал временно проживающий в столице приезжий мужчина. По данным оперативников, злоумышленник заметил оставленный без присмотра гаджет на диванчике у гардероба. Он осмотрелся, убедившись, что рядом нет владельца, аккуратно поместил устройство за 150 тысяч рублей в карман брюк и скрылся с места преступления.

Украденный смартфон изъяли у злоумышленника и вскоре вернут владелице. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о краже.

Ранее в столице задержали еще одного приезжего, подозреваемого в краже телефона в метро. Он воспользовался тем, что владелец гаджета заснул в вагоне поезда на Сокольнической линии. Грабителя удалось найти в одном из хостелов.

Кражи Москва 2023
22 декабря 2023, 18:16
Двое сотрудников миграционного управления МВД в Москве попались на взятках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве возбудили уголовное дело против двух работников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Следственного комитета.

Во время расследования выяснилось, что руководитель и инспектор подразделения, ответственные за борьбу с нелегальной трудовой деятельностью получили взятки от представителей бизнеса. За это они должны были закрыть глаза на обнаруженные нарушения миграционного законодательства на строительных объектах.

Преступление раскрыли благодаря совместной деятельности столичных следователей и службы собственной безопасности московского главка МВД. Обоим подозреваемым предъявили обвинение, начались следственные процедуры.

«В настоящее время следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводят необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств», - добавили в ведомстве.

Ранее в столице по подозрению в организации незаконной миграции задержали двух иностранцев. Предположительно, они делали и продавали приезжим фальшивые документы.

Мигранты Следственный комитет России Москва 2023
22 декабря 2023, 14:40
Помилованный бизнесмен вернулся в Санкт-Петербург и заказал новое убийство
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге задержали бывшего бизнесмена за подготовку заказного убийства в Турции. Видео допроса показало ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Мужчина хотел отомстить знакомому, который находился в Турции, и разработал план его убийства. Он предложил товарищу 1971 года рождения стать киллером.

«Обозначил конкретные условия, его не описывал - адрес не давал, фамилии не давал, имен не давал. Просто обозначил, что есть потребность в совершении его убийства», - сказал он следователям.

Но все пошло не по плану. Знакомый отказался и обратился в полицию. Бывшего бизнесмена задержали и предъявили обвинение по статьям 30, 33 и 105 УК России «Организация приготовления к убийству по найму».

Следком выяснил, что это не первое его преступление. В 2021 году мужчину приговорили к 23 годам тюрьмы. В 2005-м он организовал убийство бывшего компаньона с женой и двумя детьми, а в 2018-м готовил убийство дочери сестры своей бывшей жены, но не успел его совершить. Мужчина вышел на свободу в начале 2023 года после того, как в составе частной военной компании провел полгода в зоне спецоперации.

К 19,5 года колонии строгого режима в Санкт-Петербурге приговорили Максима Якубова. Он убил годовалую дочь , а через полгода задушил ее мать.

Санкт-Петербург Убийства МВД РФ Полиция
22 декабря 2023, 13:27
Украденную картину Евгения Михнова-Войтенко за 3 млн рублей нашли в Санкт-Петербурге
Читайте нас в: Google Новости
Полиция раскрыла кражу картины художника-абстракциониста Евгения Михнова-Войтенко стоимостью три миллиона рублей. Ее обнаружили в Санкт-Петербурге, сообщил пресс-центр МВД России.

Ценная картина досталась владелице по наследству, она хранила ее дома. Злоумышленница узнала об этом и убедила пожилую женщину на время отдать полотно якобы для выставки. Работу Евгения Михнова-Войтенко не вернули, и петербурженка обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело о краже.

«Полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Похищенное изъято и после проведения необходимых следственных действий будет возвращено законной владелице», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители проверят причастность женщины к другим кражам. Источник сайта 78.ru сообщил, что подозреваемая выставила на продажу много картин художников - представителей течений нонконформизма и абстракционизма. По его информации, картину Евгения Михнова-Войтенко искали с лета.

В сентябре нашли картину Винсента Ван Гога «Весенний сад». Ее похитили в 2020 году при передаче из Гронингенского музея в музей Сингера Ларина.

Санкт-Петербург МВД РФ Картины Художники Кражи Полиция

Новости по теме