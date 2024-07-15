Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

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«У него позывной - Спартак, мы его друзья. Пришли поддержать в суде», - сказал один из друзей военного.

Суд в понедельник рассматривал ходатайство следствия о замене Попову содержания в СИЗО домашним арестом.

Правоохранители полагают, что Попов причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката в 2023 году, которые закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи администрация Запорожской области. Материалы стоимостью порядка 100 миллионов рублей предназначались для инженерных оборонительных сооружений.

Ранее стало известно, что генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест.