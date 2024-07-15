15 июля 2024, 18:17

Друзья генерала Попова пришли в суд в футболках с его изображением

РИА «Новости»
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Четверо друзей генерала Ивана Попова пришли с его изображением и надписью «Спартак, честь имею» на футболках на заседание 235-го гарнизонного военного суда, где рассматривали ходатайство об избрании ему домашнего ареста. Об этом сообщило РИА «Новости».

«У него позывной - Спартак, мы его друзья. Пришли поддержать в суде», - сказал один из друзей военного.

Суд в понедельник рассматривал ходатайство следствия о замене Попову содержания в СИЗО домашним арестом.

Правоохранители полагают, что Попов причастен к хищению свыше 1700 тонн изделий металлопроката в 2023 году, которые закупила в порядке предоставления гуманитарной помощи администрация Запорожской области. Материалы стоимостью порядка 100 миллионов рублей предназначались для инженерных оборонительных сооружений.

Ранее стало известно, что генерала Попова перевели из СИЗО под домашний арест.

Суд Военные
15 июля 2024, 19:21
Фигуранта дела генерала Попова Моисеева перевели под домашний арест
РИА «Новости»
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Военный суд перевел под домашний арест предпринимателя Сергея Моисеева, который стал фигурантом по делу экс-командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Моисееву Сергею Владимировичу избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста до 11 октября», - указали в решение суда.

Моисеева освободили в зале суда во время закрытого заседания.

Ранее стало известно, что он признался в содеянном и активно сотрудничает со следователями. Также Моисеев уже погасил часть вмененного ему ущерба. На фоне этого СК призвал отпустить фигуранта дела под домашний арест.

Также суд перевел под домашний арест генерала Попова. Его обвинили в хищении объектов металлопроката, купленного администрацией Запорожской области, и служебном подлоге. Еще одним подозреваемым мог стать генерал-лейтенант Олег Цоков, но из-за его смерти в 2023 году дело закрыли.

Суд Аресты Следственный комитет России
15 июля 2024, 00:59
Дело экс-замглавы Минсельхоза Бажанова направили в суд
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Тверской суд Москвы рассмотрит в заочном порядке уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы Минсельхоза РФ Алексея Бажанова. Об этом РИА «Новости» сообщили в суде.

«Дело в отношении Бажанова <…> поступило в суд для рассмотрения по существу», - сообщил источник агентства.

Бажанов объявлен в международный розыск. Его подозревают в хищениях на сумму 1,15 миллиарда рублей кредита, выданного Россельхозбанком структурам холдинга «Маслопродукт», основателем которого является Бажанов.

Ранее сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова арестовали до 29 августа. Мужчину обвинили в участии в занимавшейся мошенничеством организованной преступной группировке.

Суд Преступления Мошенничество Россия Кредиты
15 июля 2024, 00:25
Двух подозреваемых в нападении на подростка задержали в Петербурге
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербурге в поселке Виллози полиция задержала двух подозреваемых в нападении на 17-летнего подростка в Шушарах. Юноше угрожали дубинками и запугивали пневматическим ружьем, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

По данным следствия, фигуранты напали на подростка и отобрали дорогие часы под предлогом возврата долга в пять тысяч рублей. В полицию обратился отец пострадавшего.

Следствие установило, что подросток сел в машину к незнакомцам, где они потребовали у него возврата долга. Потом они отобрали у него часы стоимостью 50 тысяч рублей.

«Затем, на Ям-Ижорском шоссе, юношу высадили, угрожали ему телескопическими дубинками, выстрелили из пневматического пистолета, после чего отвезли его обратно на Ростовскую улицу», - рассказали в полиции.

Задержанным - 22 летнему уроженцу Дагестана и 19-летнему петербуржцу - предъявили обвинение в разбое.

Ранее полиция задержала всех участников конфликта со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Разборки произошли на почве конкуренции в сфере такси.

Санкт-Петербург Дети МВД РФ
14 июля 2024, 22:26
Вины не признала. Подозреваемую в убийстве своего ребенка в Перми допросили
РИА «Новости»
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Мать девятилетнего мальчика, которую обвинили в убийстве сына, не признала свою вину. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК России по Пермскому краю.

По данным следствия, преступление произошло в ночь с 11 на 12 июля в квартире дома в Мотовилихинском районе Перми. Женщина сначала задушила ребенка, после чего нанесла ему колото-резаные раны, а потом тело мальчика вынесла в чемодане к мусорным контейнерам в Ленинском районе города.

«Жительнице города Перми предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом „в“ части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ „Убийство малолетнего“ <…> Вину в совершении убийства обвиняемая не признала», - отметили в СК.

Об этом женщина заявила в ходе допроса. Правоохранительные органы будут просить суд заключить подозреваемую под стражу. Следователи провели осмотр места происшествия, сейчас устанавливают и допрашивают свидетелей, проводят все необходимые судебные экспертизы.

Ранее в распоряжении правоохранительных органов оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина катит найденный на помойке чемодан в ночное время.

Убийства Суд Россия Следственный комитет России

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