Доверчивого пенсионера из Москвы обманули более чем на 7,5 миллиона рублей

Пенсионер отдал мошенникам свои сбережения после получения смс-сообщения якобы от бывшего работодателя По данным правоохранительных органов, пожилой мужчина получил сообщение якобы от бывшего директора фирмы, в которой он работал, с информацией, что с ним должны связаться и задать некоторые вопросы. Пенсионер, ничего не заподозрив, поверил третьему лицу, что ему необходимо перевести все денежные средства на «безопасные счета».

По указанию злоумышленников, за шесть дней он совершил 37 переводов на сумму более чем 7,5 миллиона рублей. После завершения операций мужчина решил связаться с экс-руководителем, и тот сказал, что никаких сообщений не отправлял. Тогда пенсионер понял, как стал жертвой мошенников.

Днем 27 ноября, стало известно, что пожилая женщина стала жертвой телефонных мошенников, которые вынудили ее продать квартиру на улице Декабристов в Москве за 13,5 миллиона рублей.