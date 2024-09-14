14 сентября 2024, 03:54

Доведших подругу до самоубийства девушек задержали в Москве

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Полицейские разыскали двух девушек, которые могли довести до самоубийства жительницу столицы. Потерпевшая умерла в больнице, сообщила пресс-служба Главного следственного управление СКР по Москве.

По версии следствия, в квартире на улице Новосущевской девушки оскорбляли ее, угрожали и унижали. Свои выходки они снимали на телефон. Впоследствии жертву буллинга доставили в больницу. Она умерла от травм.

Обидчиц задержали. Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 110 УК России «Доведение до самоубийства» и в ближайшее время предъявят подозреваемым обвинение.

Подробности расправы раскрыл «Московский комсомолец». Три девушки приехали в Москву из Владивостока на заработки. Одна из них родила, но органы опеки забрали ребенка. Она рассчитывала вернуться домой и копила деньги на билет. Потерпевшая обещала дать ей в долг, но не сделала этого, и соседки решили ей отомстить - отрезали волосы канцелярским ножом и пообещали оставить без языка, если та позовет на помощь. По информации издания, одна из задержанных дала признательные показания.

В начале года суд в Москве вынес приговор по делу , возбужденному по той же статье. Мужчина довел до самоубийства своего сына и получил 13 лет колонии.

Задержания Уголовное дело Следственный комитет России Москва
13 сентября 2024, 19:25
Гендиректора «Ленбытхима» отправили под домашний арест
РИА «Новости»
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Санкт-Петербургский военный суд отправил главу «Ленбытхима» Дениса Михайлова под домашний ареста. Его заподозрили в мошенничестве с госконтрактами на сумму более 115 миллионов рублей. Об этом РИА «Новости» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Судья отклонил ходатайство СК о заключении под стражу гендиректора ООО „Ленбытхим“ Дениса Михайлова. В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста», - указали в инстанции.

По данным следствия, при исполнении госконтрактов, заключенных с АО «Военторг», глава «Ленбытхима» завысил цены на сырье и материалы. Тем самым подозреваемый присвоил на этом более 20 миллионов рублей.

О задержании Михайлова стало известно 12 сентября. В ходе проверки следователи выяснили, что у него в собственности есть объекты недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Турции.

Ранее суд арестовал бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна по делу о коррупции.

Санкт-Петербург Суд Аресты
13 сентября 2024, 18:33
Экс первого зампреда правительства Подмосковья отправили в СИЗО
РИА «Новости»
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Тверской суд принял решение арестовать бывшего первого заместителя председателя правительства Московской области Илью Бронштейна. Он стал фигурантом дела о взятке, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Бронштейна Ильи Михайловича», - отметили в сообщении.

Ранее в Следственном комитете подтвердили задержание экс первого зампреда правительства Подмосковья. Согласно предварительной версии, Бронштейн через посредника получил от коммерсанта взятку в размере 25 миллионов рублей.

Взамен гендиректор коммерческой организации хотел беспрепятственно участвовать в конкурсе на закупку интерактивных панелей в учебные заведения. Результаты расследования находятся под контролем Подмосковной прокуратуры.

Задержания Суд СИЗО Москва
13 сентября 2024, 13:37
Суд оставил под стражей фигурантку дела о торговле детьми
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Мосгорсуд отклонил апелляцию адвоката и оставил под стражей Юлию Логинову, которой предъявили обвинение в торговле детьми. Об этом сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Женщину задержали в прошлом году , когда ее ребенок попал в больницу и у него в крови обнаружили запрещенные препараты. Позже ДНК-экспертиза показала, что ни один из 15 детей Логиновой не является ей родным.

По данным следствия, женщина и ее подельницы находили беременных, желавших сделать аборт, и убеждали сохранить детей, окружая всей необходимой заботой. После родов они забирали младенцев и, подделывая документы, оформляли их как своих. Всего следователи выявили почти два десятка таких эпизодов.

Сама подсудимая признала вину и начала активно помогать органам в расследовании.

В августе в этом уголовном деле появился 13-й фигурант.

Уголовное дело Суд Дети Торговля
13 сентября 2024, 08:04
Свидетели подтвердили причастность Вовк и Цыганенко к убийству Дарьи Дугиной
РИА «Новости»
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Свидетели подтвердили причастность украинки Натальи Вовк и ее соотечественника Богдана Цыганенко к убийству журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Об этом со ссылкой на материалы дела сообщил ТАСС.

Дугина погибла в возрасте 29 лет. Ее убили вечером 20 августа 2022 года. Автомобиль журналистки подорвали на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы в Подмосковье.

В ЦОС ФСБ 22 августа сообщили, что убийство раскрыто. По данным ведомства, причастной к преступлению является гражданка Украины Наталья Вовк. После убийства российской журналистки она вместе с дочерью сбежала в Эстонию через Псковскую область. Для организации убийства Вовк арендовала квартиру в том же доме, где жила Дугина.

Вовк и Цыганенко заочно обвиняются в убийстве общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору и по мотивам политической ненависти. Оба заочно арестованы и объявлены в международный розыск.

ФСБ СК РФ Погибла Дарья Дугина

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