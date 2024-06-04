Доследственнуюю проверку начали в отношении Макаревича
Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении музыканта Андрея Макаревича* после его беседы с пранкером. Об этом сообщил ТАСС.
По информации источника, создателя группы «Машина времени» проверяют по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».
Макаревич* заинтересовал следователей после того, как поговорил с пранкером, который представился ему президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога музыкант признался, что негативно относится к СВО и поддерживает украинскую сторону конфликта. Позднее запись телефонного разговора с Макаревичем* появилась в Сети.
Минюст в сентябре 2022 года внес Макаревича* в реестр иностранных агентов. В настоящее время он, предположительно, проживает в Израиле.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал признать Макаревича* экстремистом.
* Андрей Макаревич внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.