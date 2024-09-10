Дорогостоящую недвижимость нашли у арестованного за взятку столичного военкома

Участниками масштабного конфликта в поселке Афипский Краснодарского края стали более 100 человек. Все они собрались на площадке около дома культуры — главной точки сбора местной молодежи. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Роза, ставшая свидетелем происшествия.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.

«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», - добавила свидетель.

Она пояснила, что площадка около дома культуры - место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.

«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались на ДК, музыку слушали», - добавила Роза.

Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.

Конфликт в Афипском Хулиганство по сговору По данным краснодарского главка СК, переросший в драку конфликт жителей Афипского между местными жителями и мигрантами, произошел вечером в субботу, 7 сентября. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что в отдел полиции задержали 43 участника конфликта. В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование показало, что молодые люди договорились организовать нападение и драку заранее.

О том, что конфликт возник из-за девушки, сообщила администрация Северского района , где находится поселок. В пресс-службе муниципалитета заявили, что медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась и заявление в полицию никто из них не писал.

Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщили ряд СМИ.

«Вчера еще около дома культуры стояли росгвардейцы. Патрулировали и следили за всеми», - рассказала Роза. Она отметила, что сейчас обстановка в поселке спокойная.