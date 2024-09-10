10 сентября 2024, 02:56

Дорогостоящую недвижимость нашли у арестованного за взятку столичного военкома

РИА «Новости»
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Следователи обнаружили в собственности военного комиссара Преображенского района Москвы Сергея Тригилева, арестованного в начале июля за получение взятки, дорогостоящую недвижимость. В распоряжении РИА «Новости» оказались судебные документы по его делу.

«Тригилев имеет действующий заграничный паспорт, в собственности находятся дорогостоящие объекты движимого и недвижимого имущества», - сказано в материалах дела.

По данным следствия, в период с ноября 2022 года по июнь 2023 года Тригилев совместно с начальником отделения подготовки и призыва граждан на военную службу Игорем Титовцом и врачом-терапевтом по фамилии Аксенова получили от трех человек денежные средства в качестве взятки. Посредником выступала некая Семенова.

За полученные деньги Тригилев, Титовец и Аксенова подтвердили наличие у этих лиц наличие заболеваний, которые освобождают их от прохождения военной службы в ВС РФ по призыву.

Замоскворецкий суд Москвы арестовал военкома в начале июля. Тригилеву вменяют три эпизода получения взятки, что грозит ему лишением свободы на срок от семи до 12 лет.

Суд Коррупция Военные СИЗО Недвижимость Армия Москва
09 сентября 2024, 22:04
Омич убил беременную девушку 138 ударами за сломанную колонку
РИА «Новости»
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Омский областной суд признал 36-летнего мужчину виновным в убийстве беременной подруги. За сломанную колонку он нанес ей 138 ударов и получил 19-летний срок в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Омской области.

Убийство произошло 21 октября 2023 года в доме отца потерпевшей на улице Средней в Омске. Пьяный мужчина разозлился на беременную 18-летнюю сожительницу из-за сломанной музыкальной колонки. Он ударил ее не менее 138 раз, девушка умерла.

Гособвинитель просил назначить пожизненный срок в колонии особого режима. Подсудимый, по информации прокуратуры, заявлял, что не собирался убивать девушку.

Следком Омской области уточнил, что после убийства мужчина перенес тело беременной в надворную постройку и попытался скрыть улики.

Следователи возбудили уголовное дело по части второй статьи 105 УК Росси «Убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью». Судья назначил ему 19 лет 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима, 1,5 года ограничения свободы и обязал выплатить отцу убитой миллион рублей.

В Нижегородской области суд приговорил молодую мать за попытку убить своего двухмесячного ребенка, сообщил RT. Она не признала вину.

Уголовное дело Убийства Беременность Приговоры Следственный комитет России
09 сентября 2024, 12:56
«Русские в одну сторону, бородатые — в другую». Главное о драке в кубанском поселке
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Участниками масштабного конфликта в поселке Афипский Краснодарского края стали более 100 человек. Все они собрались на площадке около дома культуры — главной точки сбора местной молодежи. Об этом 360.ru рассказала местная жительница Роза, ставшая свидетелем происшествия.

Собеседница 360.ru подчеркнула, что русскими посчитала местных жителей, среди которых много кавказцев. Роза добавила, что сам конфликт продолжился около получаса, а после люди разошлись.

«О причинах я знаю только по слухам. Кто-то сказал, что [кавказцы] „понаехали“, и с этого все началось. О версии с девушкой тоже слышала, но не думаю, что из-за одной девушки собралась половина поселка, чтобы решить этот вопрос», - добавила свидетель.

Она пояснила, что площадка около дома культуры - место встречи молодежи, поэтому попытки знакомства молодых людей с девушками там происходили всегда.

«Если нормально отвечаешь, что не хочешь знакомиться, то дальше разговора и не будет. А если агрессивно, то тебе так же ответят. Всегда нормально собирались на ДК, музыку слушали», - добавила Роза.

Жительница отметила, что на ее глазах никого из участников конфликта не задерживали, но ей известно, что к многим, кто в тот вечер был около дома культуры, полицейские приезжали на работу и увозили в отдел.

Конфликт в Афипском Хулиганство по сговору По данным краснодарского главка СК, переросший в драку конфликт жителей Афипского между местными жителями и мигрантами, произошел вечером в субботу, 7 сентября. Криминалисты завели уголовное дело о хулиганстве.

В пресс-службе краевого главка МВД уточнили, что в отдел полиции задержали 43 участника конфликта. В прокуратуре уточнили, что предварительное расследование показало, что молодые люди договорились организовать нападение и драку заранее.

О том, что конфликт возник из-за девушки, сообщила администрация Северского района , где находится поселок. В пресс-службе муниципалитета заявили, что медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась и заявление в полицию никто из них не писал.

Женщина пояснила, что живет рядом и пришла на место после того, как услышала крики. По ее словам, самой драки она не видела и не слышала никакой стрельбы, о которой сообщили ряд СМИ.

«Вчера еще около дома культуры стояли росгвардейцы. Патрулировали и следили за всеми», - рассказала Роза. Она отметила, что сейчас обстановка в поселке спокойная.

Драки Уголовное дело Следственный комитет России Краснодарский край
08 сентября 2024, 14:42
Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке на Кубани из-за девушки
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в поселке Афипском под Краснодаром. Как сообщила пресс-служба СК, конфликт произошел возле местного Дома культуры между местными жителями и лицами неславянской внешности.

«По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело о хулиганстве», - уточнили в пресс-службе.

Массовую драку устроили из-за девушки. Двое парней не поделили даму, началась потасовка, к которой подключились их товарищи.

После следователи установили, что группа молодых людей заранее договорилась устроить драку. Расследование уголовного дела также взяла на контроль прокуратура. Нарушителям грозит наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее массовую драку со стрельбой устроили челябинские подростки. В разборках участвовали 20–30 молодых людей.

Драки Уголовное дело Стрельба Краснодар Россия Следственный комитет России Краснодарский край
08 сентября 2024, 12:07
Объявление Моргенштерна в розыск рассмотрят в СК
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Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя — Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Музыканта заподозрили в уклонении от выполнения обязанностей иностранного агента. Он распространял в Сети материалы без указания того, что их создал иноагент.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», - добавили в СК.

Против рэпера возбудили уголовного дело. Моргенштерну* может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей или лишение свободы сроком до двух лет.

Ранее музыкант признался, что находится в глубочайшей депрессии. Рэпера нужно понять и простить, заявил нарколог и психиатр Василий Шуров. По его словам, сам артист должен раскаяться в своих поступках.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Следствие рассматривает вопрос об объявлении рэпера Моргенштерна* (настоящее имя - Алишер Валеев*) в розыск. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Штрафы Уголовное дело Моргенштерн Иноагенты

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