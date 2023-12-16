Допрос подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» попал на видео
Следователи начали допрос подозреваемых в нападении на полицейского на московском рынке «Садовод». Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации показала видео.
Следователи начали допрос подозреваемых в нападении на полицейского на московском рынке «Садовод».
Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации показала видео.
«Следователи столичного СК в рамках расследования уголовных дел о противоправных действиях в отношении сотрудников полиции и хулиганстве на объекте торговли в Москве приступили к допросам доставленных лиц», - передали в пресс-службе.
Следователи также проверят подозреваемых в соблюдении норм действующего миграционного законодательства.
Ранее в СК РФ сообщили, что личности мужчин, участвовавших в оскорблениях сотрудника правоохранительных органов, установили.
Толпа рабочих окружила патрульную машину и полицейских, когда те оказывали помощь задержанному. Чтобы угомонить кричащих и толкающихся, одному из блюстителей закона пришлось выстрелить в воздух.
Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждено несколько уголовных дел. Одного из подозреваемых суд арестовал на два месяца. Расследование продолжается.