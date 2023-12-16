16 декабря 2023, 20:06

Допрос подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» попал на видео

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Следователи начали допрос подозреваемых в нападении на полицейского на московском рынке «Садовод». Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации показала видео.

Следователи начали допрос подозреваемых в нападении на полицейского на московском рынке «Садовод».

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации показала видео.

«Следователи столичного СК в рамках расследования уголовных дел о противоправных действиях в отношении сотрудников полиции и хулиганстве на объекте торговли в Москве приступили к допросам доставленных лиц», - передали в пресс-службе.

Следователи также проверят подозреваемых в соблюдении норм действующего миграционного законодательства.

Ранее в СК РФ сообщили, что личности мужчин, участвовавших в оскорблениях сотрудника правоохранительных органов, установили.

Толпа рабочих окружила патрульную машину и полицейских, когда те оказывали помощь задержанному. Чтобы угомонить кричащих и толкающихся, одному из блюстителей закона пришлось выстрелить в воздух.

Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждено несколько уголовных дел. Одного из подозреваемых суд арестовал на два месяца. Расследование продолжается.

Мигранты Видео Россия Полиция Следственный комитет России Москва 2023
16 декабря 2023, 19:04
Еще шестерых подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» доставили в СК
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Следователи установили личности 11 человек, напавших на полицейского на территории рынка «Садовод» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Установлена причастность 11 лиц, шестеро из которых доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступили к их допросу и проведению следственных действий», - передали в пресс-службе.

Установлены личности и остальных подозреваемых. Их тоже доставят в следственные органы.

Ранее суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в оскорблении и нападении на полицейского на рынке «Садовод». Мужчина пытался сбить сотрудника правоохранительных органов на авто, когда тот попросил предъявить документы.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских , когда они оказывали помощь задержанному, которому стало плохо. Чтобы успокоить толпу, одному сотруднику правоохранительных органов пришлось выстрелить в воздух. Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

Следственный комитет России
16 декабря 2023, 17:38
Подозреваемого в нападении на полицейского на «Садоводе» арестовали на 2 месяца
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Люблинский районный суд Москвы арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в оскорблении и нападении на полицейского на рынке «Садовод». Об этом сообщила пресс-служба московской прокуратуры.

По версии следствия, 21-летний Сухроб Юсупов оскорбил сотрудника МВД и попытался сбить его на автомобиле, когда тот попросил предъявить документы. Нападение произошло вечером 15 декабря на территории торгового комплекса, сообщили в пресс-службе Московских судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте мужчины до 16 февраля 2024 года, указали в московском СК. Подозреваемый вину не признал.

Ранее стало известно, что полицейские попытались остановить водителя легковушки у рынка «Садовод», но тот проигнорировал требование правоохранителей. Их тут же окружила толпа рабочих , представителям МВД пришлось сделать предупредительные выстрелы в воздух. Подозреваемого в итоге задержали, против него возбудили уголовное дело. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Суд Аресты Москва 2023
16 декабря 2023, 13:49
Более 80 мигрантов задержали после повреждения машины полиции на рынке «Садовод»
РИА «Новости»
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Полицейские задержали в Москве на улице Верхние Поля, где расположен рынок «Садовод», 82 иностранных гражданина за повреждение машины МВД в момент задержания нарушителя. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

Мужчина «не подчинился участковому» при проверке документов и попытался уехать, при этом несколько метров протащил полицейского за машиной, а затем вышел и принялся бить правоохранителя. Во время задержания у мужчины, предположительно, произошел эпилептический припадок. Когда сотрудники полиции оказывали ему помощь, к ним подошла большая группа агрессивно настроенных иностранцев. Они порезали колеса служебного автомобиля и стала оттеснять полицейских от задержанного. На место прибыли дополнительные наряды полиции.

Один из правоохранителей сделал предупредительные выстрелы в воздух. Никто не пострадал.

Участников беспорядков доставили в отделы, где в отношении них составили административные протоколы о мелком хулиганстве и нарушении миграционного законодательства. Проверяется причастность мужчин к совершению преступления.

В отношении одного из задержанных, 21-летнего молодого человека, возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти и его оскорбление.

Задержания МВД РФ Полиция
16 декабря 2023, 11:45
Мужчина, напавший на полицейского на рынке «Садовод», попал под уголовное дело
РИА «Новости»
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Уроженец Таджикистана, напавший на полицейского на рынке «Садовод» в Москве, попал под уголовное дело по признакам сразу двух преступлений. Всего для проверки миграционного законодательства в следственные органы доставили более 80 человек. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета.

За применение насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) ему грозит до пяти лет лишения свободы, за оскорбление представителя власти (статья 319 УК РФ) - до года исправительных работ.

Мужчину задержали. Следствие ходатайствует о его взятии под стражу.

Уголовное дело СК РФ Полиция Следственный комитет России

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