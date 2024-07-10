10 июля 2024, 10:06

Домработница в Благовещенке опустошила бар нанимателя почти на 200 тысяч рублей

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В Благовещенском городском суде огласили приговор для домработницы, которая выпила элитный алкоголь нанимателя. Ей назначили десять месяцев исправительных работ, сообщили в пресс-службе прокуратура Амурской области.

В ведомстве уточнили, что домработницу признали виновной в краже спиртного у владельца дома на сумму более чем 180 тысяч рублей.

Как выяснилось, помогая нанимателю по хозяйству, она периодически дегустировала элитный алкоголь из его бара.

Теперь, помимо исправительных работ, женщине нужно будет отдавать государству 5% из зарплаты. Во время судебного заседания домработница не отрицала свою вину.

Ранее в Челябинской области домработница обокрала пенсионера на 100 тысяч рублей. Женщина с криминальным прошлым втерлась к мужчине в доверие и устроилась к нему на работу. Вскоре во время уборки она похитила деньги у нанимателя.

Суд Алкоголь Кражи
10 июля 2024, 09:12
Имущество подозреваемых в рекордной взятке экс-полицейских арестовали
РИА «Новости»
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Следственный комитет (СК) России арестовал новые активы бывших полицейских Георгия Сатюкова и Дмитрия Соколова. Они проходят по делу о взятке в пять миллиардов рублей, сообщили журналисты «Коммерсанта».

По данным издания, московские суды удовлетворили ходатайство следователей и наложили арест на апартаменты в комплексе «Алые паруса» на Авиационной, общая площадь которых составила 200 квадратных метров. Кадастровая цена элитной недвижимости составила 50 миллионов рублей. Также арестовали квартиру в жилом комплексе «Нежинский ковчег».

По версии следствия, экс-сотрудники МВД брали деньги у администратора криптобиржи Алексея Иванова (Билюченко), предлагая взамен свое покровительство. Суд установил, что действия последнего нанесли клиентам биржи ущерб более чем на 18 миллиардов рублей. Сатюков и Соколов сбежали из России, их заочно арестовали и объявили в розыск. Предположительно, обвиняемые могли скрыться в Дубае.

Суд Коррупция Недвижимость Аресты Полиция
10 июля 2024, 03:20
В Чебоксарах мать задушила семилетнего сына после ссоры
РИА «Новости»
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В Чебоксарах мать задушила собственного сына. Мальчику было семь лет. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Чувашии.

В отношении 29-летней женщины возбудили уголовное дело. Ей предъявили обвинение по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

Убийство произошло в первой половине дня 8 июля. Между матерью и ребенком разыгралась сора, в ходе которой обвиняемая задушила мальчика.

«Ребенок скончался на месте происшествия», - отметили в СК.

Сотрудники следственно-оперативной группы выполняют комплекс необходимых следственных действий и экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

Женщину задержали, ей избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Петербурге мужчина задушил свою супругу. Тело жертвы злоумышленник погрузил в наполненную водой ванную.

Убийства Дети Преступления Россия
10 июля 2024, 00:12
В доме экс-депутата Госдумы Драганова в Красногорске прошли обыски
РИА «Новости»
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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме экс-депутата Валерия Драганова в Красногорске. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В доме Драганова прошли обыски», - подтвердил собеседник агентства.

По его словам, следственные действия могут быть связаны с «Российской буровой корпорацией» и неуплатой налогов. При этом источник не уточнил, в каком качестве проходит по этому делу экс-депутат.

Ранее обыски прошли во 2-м отделе управления экономической полиции по Санкт-Петербургу. Операцию проводили сотрудники ФСБ. Как сообщило издание 78.ru , после проведенных действий возбудили уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Красногорск Госдума РФ Налоги Россия Полиция
09 июля 2024, 22:18
Умер при загадочных обстоятельствах. Тело немецкого бизнесмена нашли в Москва-Сити
РИА «Новости»
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Тело топ-менеджера Черногорской горнорудной компании Франка Риттнера нашли в башне Neva Towers в Москва-Сити. Об этом сообщила телекомпания РЕН-ТВ.

По данным правоохранительных органов, мужчина умер в своей квартире.

«Были вызваны сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь. Был обнаружен труп без признаков насильственной смерти», - рассказал источник телеканала.

Бизнесмен неожиданно перестал выходить на связь и не открывал дверь своим коллегам по работе. Он ушел из жизни в возрасте 55 лет.

Ранее в квартире в центре Москвы нашли тело актера Римиса Сидабраса. Он умер в возрасте 31 года. Смерть мужчины, как заявили журналисты, не носила криминальный характер.

Россия Москва

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