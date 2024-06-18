18 июня 2024, 23:29

Дом одного из захвативших СИЗО террористов оказался пустующим

РИА «Новости»
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Частный дом одного из предполагаемых захватчиков заложников в ростовском СИЗО находится в Малгобекском районе Ингушетии и сейчас пустует. Это выяснил корреспондент РИА «Новости».

По данным агентства, пустующий частный дом принадлежит уроженцу Ингушетии 22-летнему Малику Гандалоеву, который участвовал в захвате заложников в ростовском СИЗО и был ликвидирован во время штурма. В соседнем доме живет дядя Гандолоева. Родители предполагаемого террориста также живут неподалеку - в паре километров от дома сына.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных сбежали из камер и взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Преступники были вооружены ножами, заточками и пожарными топориками. При себе у них была символика террористического движения ИГИЛ*.

Одним из нападавших был 22-летний Малик Гандалоев. В прошлом он учился на врача, но увлекся радикальным исламом, бросил учебу и начал планировать террористическую деятельность. Весной прошлого года его задержали за изготовление и незаконное хранение взрывчатки.

Сотрудники правоохранительных органов сначала вели переговоры с террористами, предлагая им сдаться. После отказа силовики штурмовали СИЗО и ликвидировали нападавших. Заложники остались живы.

*ИГИЛ / «Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.

Ингушетия Заключенные Побеги СИЗО Россия Захват заложников в ростовском СИЗО
18 июня 2024, 21:53
Производителям продукции предъявили обвинение после массового отравления
РИА «Новости»
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Фигурантам уголовного дела об отравлении людей пищевой продукцией предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, гендиректору компании «Локалкитчен» Антону Лозину, руководителю отдела качества «Локалкитчен» Елене Машковой и фактическому руководителю компании-производителя фасоли «Савон-К» Владимиру Шину инкриминируют производство и сбыт продукции, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Уголовное дело Следственный комитет России
18 июня 2024, 19:57
Водитель маршрутки развращал девочек на остановке на Кубани
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Водитель маршрутки полгода совершал преступления сексуального характера в отношении девочек в поселке Ильском Северского района. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

По предварительной версии, мужчина развращал детей с января по май на конечной остановке общественного транспорта. Его жертвами стали пять школьниц в возрасте от 11 до 14 лет.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера против лица, не достигшего 14-летнего возраста». Обвиняемого арестовали.

Пять иностранцев ранее задержали по подозрению в изнасиловании 15-летней девочки в Чите. Преступление произошло в поселке Аэропорт. Мужчины напали на несовершеннолетнюю и надругались над ней. Их задержали по горячим следам.

Уголовное дело Дети Мужчины Водители Краснодарский край
18 июня 2024, 18:26
Мужчин, устроивших драку с поножовщиной в Одинцове, поймали в Минске
РИА «Новости»
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Двух граждан ближнего зарубежья, принимавших участие в драке с поножовщиной на Можайском шоссе, поймала полиция. Об этом сообщил в своем Telegram глава Одинцова Андрей Иванов.

«Задержаны двое граждан ближнего зарубежья, которые принимали участие в конфликте 16 июня на Можайском шоссе. Сотрудники полиции проводят проверку», - написал он.

В подмосковном главке МВД уточнили, что речь идет о двух уроженцах из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения.

«Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске», - уточнила начальник Управления информации и общественных связей ведомства Татьяна Петрова.

ЧП на Можайском шоссе произошло вечером 16 июня. Два злоумышленника напали на мужчину, избили и ранили ножом.

Потерпевшего доставили в больницу. По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве.

Драки Поножовщины
18 июня 2024, 17:25
Один из боевиков выжил во время штурма ростовского СИЗО 16 июня
РИА «Новости»
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Один из боевиков, участвовавших в захвате заложников в ростовском СИЗО, выжил во время штурма, заявил источник Baza. По информации Telegram-канала, преступника ранили в голову, сейчас он находится в больнице.

Собеседник Baza уточнил, что раненого террориста поместили в реанимацию нейрохирургического отделения одной из больниц Ростова-на-Дону.

Официально эти данные не подтверждали. Во ФСИН ранее заявляли, что всех преступников, захвативших заложников, ликвидировали во время штурма.

ЧП в ростовском СИЗО произошло утром 16 июня. Преступники взяли в заложники двух человек, в том числе начальника оперативного управления областного УФСИН подполковника Александра Богму.

Расследование уголовного дела по факту случившегося взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Захват заложников в ростовском СИЗО

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