Дом главы Южного Бутова ограбили в Москве

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По информации журналистов, кражу со взломом совершили через окно. Его злоумышленники, предположительно, отжали монтировкой и проникли в дом Голубцова.

Когда глава московского района вернулся домой, то обнаружил там грязные следы и беспорядок. А также - открытый пустой сейф.

Полиция выясняет, что пропало из дома потерпевшего. Сам он утверждает, что грабители вытащили из сейфа деньги и травматический пистолет, сумма похищенных средств при этом не называется.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в ограблении квартиры профессора Джорджтаунского университета Петра Малышева. Из жилища работающего в США россиянина выкрали предметы искусства, общая стоимость которых примерно составляет миллион рублей.

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