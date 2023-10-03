«Должен получить по заслугам». Знакомый зверски убитой жительницы Барнаула назвал подозреваемого извергом

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Собеседник «360» отметил, что ничего не знает о подозреваемом в убийстве женщины. Однако считает, что это не человек, а изверг, который должен понести наказание.

«Я ничего не знаю про него. Не знаю даже, к счастью или к сожалению. <…> Должен получить по заслугам. Это не человек, а изверг», - констатировал источник.

Источник добавил, что Снежана была светлым человеком. У 43-летней женщины не было детей.

«Снежана добрый человечек, чистый ангел. Как можно было такое сотворить, в голове не укладывается. <…> Нет [детей], она с мамой жила вдвоем», - указал источник.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. По данным ведомства, 43-летний подозреваемый задушил женщину , которая встретилась с ним в заброшенном доме. После злоумышленник обезобразил ее тело , распоров живот и отрезав грудь. Труп он оставил в подвале заброшенного дома. А отрезанные части тела сбросил в реку, протекающую неподалеку.

Жертву обнаружила группа молодых людей. Они и вызвали правоохранителей.