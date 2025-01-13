Долг осужденного за взятки экс-полковника Захарченко вырос на 8,2 млн рублей

Журналисты ознакомились с судебными материалами. По их данным, теперь сумма задолженности Захарченко - 125,5 миллиона рублей.

Уголовный штраф экс-полковнику назначили в 2019 году в размере 117,99 миллиона рублей. Через год приставы открыли исполнительное производство о взыскании, в связи с неуплатой мужчине начислили исполнительский сбор в размере 8,2 миллиона.

В августе прошлого года сидящий в тюрьме Захарченко снова попросился в зону СВО. До этого он год пытался попасть на передовую, однако Минобороны не реагировало на просьбы. В итоге заключенный обратился к президенту России Владимиру Путину.

Захарченко задержали в 2016 году. В квартире его сестры нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Экс-полковник не смог объяснить, откуда у него есть такие деньги.