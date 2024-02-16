16 февраля 2024, 08:27

Дочь знаменитого актера потеряла почти два миллиона рублей из-за мошенников

РИА «Новости»
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Дочь известного актера Евгения Евстигнеева Мария Селянская стала жертвой мошенников, ее обманули почти на два миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, злоумышленники позвонили 55-летней артистке и представились работниками банка. После этого они начали пугать ее возможной пропажей денег со счетов и получили все необходимые сведения.

Всего мошенникам удалось получить от Селянской 1,6 миллиона рублей. Ее личными деньгами из этой суммы были 520 тысяч, остальные она взяла в кредит.

Артистка поняла, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию, следователи завели уголовное дело.

Ранее в Москве аферисты обманули 75-летнюю местную жительницу на 11,4 миллиона рублей. По указанию телефонных мошенников она сняла деньги с банковских карт и отправила их на «безопасный счет».

Мошенничество Полиция Актеры
16 февраля 2024, 01:02
Бывший боец ЧВК «Вагнер» обокрал пенсионерку в Тюмени
Freepik
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В Тюмени бывший боец ЧВК «Вагнер» нашел на улице банковскую карту пенсионерки и потратил с нее все деньги. Об этом сообщило Ura.ru.

Мужчина был участником специальной военной операции, служил по контракту в ЧВК «Вагнер» и был награжден медалями «За отвагу» и «За взятие Бахмута».

«На выходе из магазина он нашел банковскую карту и, испытывая финансовые трудности, решил ей воспользоваться. На чужие средства были приобретены продукты, лекарства, сигареты и пиво», - сказано в материалах судебного дела.

Позже выяснилось, что карту потеряла пенсионерка. Оплату по ней производила сожительница подсудимого, который в это время стоял рядом. При этом женщина не знала, что расплачивается по чужой карте.

Мужчину приговорили к году лишения свободы условно и 10 месяцам испытательного срока, приняв во внимание имеющиеся у него награды, наличие малолетнего ребенка и трудности со здоровье. Он также извинился перед пенсионеркой и возместил причиненный ущерб.

Ранее арбитражный управляющий из Перми, укравший семь миллионов рублей, получил условный срок и штраф в 300 тысяч рублей.

Тюмень Суд Пенсионеры Преступления Кражи Деньги
15 февраля 2024, 19:03
Подозреваемого в диверсии на железной дороге под Орлом задержали
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы в Орле задержали несовершеннолетнего по подозрению в совершении диверсии на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Следователи установили, что 8 февраля активно поддерживающий в социальных сетях ВСУ молодой человек организовал диверсию на железной дороге. Для преступления он в социальной сети привлек ранее незнакомого ему молодого человека 2007 года рождения.

Вместе они прибыли на перегон станций Орел - Стальной Конь и подожгли релейный шкаф. Следователи установили личности диверсантов и задержали их.

В отношении одного из них следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу, а против второго фигуранта выберут иной порядок привлечения к ответственности.

В Омской области 22-летний мужчина получил 16 лет колонии строгого режима за совершение диверсии на железной дороге неподалеку от станции Московка.

Преступления Дороги Россия Следственный комитет России
15 февраля 2024, 18:55
Поддержавшего ВСУ экс-депутата Госдумы Гаджиева объявили в розыск
РИА «Новости»
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Занимавший пост депутата Госдумы на протяжении четырех созывов Магомед Гаджиев* стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на розыскную базу данных МВД, где появилась карточка бывшего народного избранника.

По какой статье экс-депутата объявили в розыск, в документах не уточнили.

Министерство юстиции внесло Магомеда Гаджиева* в мае прошлого года в реестр иностранных агентов.

В ведомстве заявили, что решение приняли после заявлений экс-депутата о его поддержке ВСУ и властей Украины, а также готовности сотрудничать с иностранными спецслужбами в обмен на получение гражданства.

Скандальные аудиозаписи беседы Гаджиева* c неизвестным собеседником, который обещал экс-депутату паспорт Франции в обмен на «тайны элит России и Дагестана», разошлись в социальных сетях и Telegram-каналах весной прошлого года.

Все попытки Гаджиева* через суд добиться удаления порочащих его материалов успехом не увенчались. На заседаниях его интересы представлял адвокат. Решать свои проблемы депутат предпочел из-за границы.

*Магомед Гаджиев - внесен Минюстом в список иностранных агентов.

Уголовное дело Суд Депутаты Россия
15 февраля 2024, 16:12
Мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково» в Москве
РИА «Новости»
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В Москве 34-летний ранее судимый мужчина разбил створку турникета на станции метро «Коньково», чтобы не платить за проезд. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, злоумышленник зашел в вестибюль станции метро и подошел к турникету, работающему на вход. Тогда он с силой дернул створку, разбил ее и вошел, не расплатившись.

«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“), его привлечение к уголовной ответственности, а также возмещение ущерба, причиненного преступлением, на контроле», - заявила прокуратура Московского метрополитена.

Ранее двое мужчин на разных станциях московского метро разбили турникеты. Это произошло на станциях «Курская» и «Минская».

Метро Вандализм Москва

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