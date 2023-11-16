Дочь брачного афериста Абулова обвинили в краже имущества у одиноких женщин в Москве

Дабсон обвинили в пяти эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупном размере по предварительному сговору.

По данным следствия, Диана Дабсон и ее отец, Надир Абулов, разработали мошенническую схему для кражи имущества у одиноких женщин. Абулов знакомился с потерпевшими на сайтах знакомств, выдавая себя за состоятельного и одинокого мужчину, готового создать семью. Общаясь, он просил у новых знакомых деньги под разными предлогами.

Дабсон предоставляла отцу платежные терминалы, чтобы создать видимость инвестиций взятых у женщин средств в бизнес, и иными способами поддерживала легенду отца.

У одной из пострадавших аферисты похитили 9,8 миллиона рублей. Они убедили женщину продать квартиру на Пятницком шоссе, чтобы вложиться в предприятие. Вместо этого обманутая получила жилье в Подмосковье, а мошенники присвоили себе три миллиона рублей разницы. Они также убедили ее взять кредит на часы и телевизор, а также открыть кредитные карты в разных банках.

Другие мошенники уговорили пожилую москвичку продать квартиры за 18,7 миллиона ради инвестиций. Они даже сняли для женщины специальный видеокурс.