16 ноября 2023, 13:30

Дочь брачного афериста Абулова обвинили в краже имущества у одиноких женщин в Москве

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Расследование уголовного дела Дианы Дабсон, соучастницы брачной аферы, совершенной вместе с Надиром Абуловым, завершилось в Москве. Об этом сообщила прокуратура столицы.

Дабсон обвинили в пяти эпизодах мошенничества, совершенных в особо крупном размере по предварительному сговору.

По данным следствия, Диана Дабсон и ее отец, Надир Абулов, разработали мошенническую схему для кражи имущества у одиноких женщин. Абулов знакомился с потерпевшими на сайтах знакомств, выдавая себя за состоятельного и одинокого мужчину, готового создать семью. Общаясь, он просил у новых знакомых деньги под разными предлогами.

Дабсон предоставляла отцу платежные терминалы, чтобы создать видимость инвестиций взятых у женщин средств в бизнес, и иными способами поддерживала легенду отца.

У одной из пострадавших аферисты похитили 9,8 миллиона рублей. Они убедили женщину продать квартиру на Пятницком шоссе, чтобы вложиться в предприятие. Вместо этого обманутая получила жилье в Подмосковье, а мошенники присвоили себе три миллиона рублей разницы. Они также убедили ее взять кредит на часы и телевизор, а также открыть кредитные карты в разных банках.

Другие мошенники уговорили пожилую москвичку продать квартиры за 18,7 миллиона ради инвестиций. Они даже сняли для женщины специальный видеокурс.

Мошенничество Москва 2023
16 ноября 2023, 10:33
Топ-менеджеров «Балтики» задержали по подозрению в мошенничестве в пользу Carlsberg — СМИ
РИА «Новости»
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Топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» заподозрили в действиях в интересах Carlsberg Group и задержали по делу о мошенничестве. Об этом сообщила «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу при поддержке оперативной службы экономической безопасности ФСБ провело около 15 обысков в офисе «Балтики» и у людей из руководства компании. Следователи также опросили некоторых сотрудников и изъяли документы.

Основанием для обысков стало уголовное дело, которое сначала возбудили по статье о причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. Однако позже следствие усмотрело признаки мошенничества в особо крупном размере.

Как выяснила «Фонтанка», правоохранители предположили, что топ-менеджеры «Балтики» нанесли компании урон действиями в пользу собственника - Carlsberg Group. По предварительным данным, руководство пыталось передать иностранной организации права на исконные бренды российского завода.

Источники СМИ сообщили, что по этому делу задержали двух топ-менеджеров «Балтики». Ожидается, что суд изберет им меру пресечения. Третий подозреваемый успел уехать за границу.

Официальной информации пока нет.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества. В ответ на это в начале октября Carlsberg Group расторгла лицензионное соглашение с российской компанией.

Из-за передачи «Балтики» Росимуществу директор иностранной корпорации Джейкоб Ааруп-Андерсен обвинил Россию в краже бизнеса. Carlsberg Group потребовала от РФ выплатить компенсацию за российский актив.

Преступления Мошенничество Россия Бизнес
15 ноября 2023, 17:57
Прокурор запросил 14 лет тюрьмы для журналистки Баязитовой
РИА «Новости»
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Гособвинение потребовало, чтобы журналистку Александру Баязитову приговорили к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову — к 13 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Согласно версии следствия, женщины требовали значительные суммы у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за отсутствие о нем негативной информации в Telegram-каналах. Однако он не перечислил им требуемые деньги и написал заявление в полицию.

Обвиняемых арестовали 10 августа 2022 года и поместили в СИЗО. Третью фигурантку, Инну Чурилову, перевели на домашний арест после того, как она согласилась сотрудничать со следствием. Летом суд назначил ей наказание - лишение свободы на четыре года условно.

Других обвиняемых в вымогательстве и похищении москвича задержали на трассе, когда они увозили пленника в Пензу. В качестве выкупа они требовали пять миллионов рублей.

Гособвинение потребовало, чтобы журналистку Александру Баязитову приговорили к 14 годам лишения свободы, а медиатехнолога Ольгу Архарову - к 13 годам заключения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Журналистика Москва 2023
15 ноября 2023, 16:46
Обвиняемая в теракте против военкора Татарского Трепова частично признала вину
РИА «Новости»
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Обвиняемая в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского Дарья Трепова* частично признала вину в суде. Об этом сообщило РИА «Новости».

*Росфинмониторинг внес Дарью Трепову в реестр террористов и экстремистов.

Суд Владлен Татарский погиб при взрыве в кафе Санкт-Петербурга
15 ноября 2023, 16:39
Приговор Фургалу по делу об организации убийств оставили в силе
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Московский областной суд признал законным приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу по делу об организации убийств. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Жалобу защиты оставили без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, однако сторона защиты собирается его обжаловать, заявил адвокат Борис Кожемякин.

«У защиты еще есть возможность обжалования в кассации и надзоре, которыми мы намерены воспользоваться», - подчеркнул он.

Фургал ранее просил присяжных признать его невиновным. Однако его приговорили к 22 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Бывшего губернатора Хабаровского края задержали 9 июля 2020 года по подозрению в покушении на предпринимателя Александра Смольского, а также в убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Сам Фургал все обвинения отрицал. С должности губернатора его уволили 20 июля 2020 года указом президента Владимира Путина.

Суд Дело Сергея Фургала

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