До конца жизни в «гробу». Стало известно, что ждет террористов из Crocus City Hall

«До конца своей жизни они будут находиться в так называемом гробу (это камера четыре-шесть квадратных метров), передвигаться им придется только в согнутом положении с руками за спиной, с ними нельзя будет контактировать», - сообщил правозащитник.

Суд арестовал восьмерых человек по делу о нападении на Crocus City Hall. Среди них четверо исполнителей: 32-летний Далерджон Мирзоев, 30-летний Саидакрами Муродали, 19-летний Мухаммадсобир Файзов и 25-летний Шамсидин Фаридуни. Все они уроженцы Таджикистана и плохо говорят по-русски.

Еще четырех фигурантов дела следователи подозревают в пособничестве террористам. Это 62-летний Исроил Исломов и его сыновья Аминчон и Диловар, а также Алишер Касимов.