Диверсию на железнодорожном транспорте предотвратили в Белгородской области
В Белгородской области задержали гражданку России, которая собиралась по заданию Украины устроить диверсию на объекте железнодорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Женщина, по версии следствия, работала на украинские спецслужбы, и готовила диверсию на одном из объектов железнодорожного транспорта - собиралась подорвать пути. Для этого она незаконно купила взрывное устройство. Подозреваемую взяли с поличным.
В Москве задержали украинского агента, который запускал беспилотники около военных объектов. Таким способом злоумышленник хотел запутать российские системы ПВО.