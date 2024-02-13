Диверсию на объекте ТЭК предотвратили в Ленобласти
Сотрудники ФСБ задержали агента спецслужб Украины, который собирался совершить диверсию на объекте топливно-энергетического комплекса в Ленобласти. Об этом со ссылкой на данные ведомства сообщило РИА «Новости».
Как пояснили в ФСБ, правоохранители получили сигнал о подозрительном мужчине в районе газораспределительной станции. Человека оперативно задержали.
Оказалось, что это иностранный гражданин, украинец по национальности. При себе у задержанного было пять СВУ, готовых к применению. Злоумышленник пытался заложить их на трубопроводном узле.
Взрывные устройства изъяли и обезвредили. Против мужчины возбудили уголовное дело по статье о диверсии и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств.