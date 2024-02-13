Диверсию на объекте ТЭК предотвратили в Ленобласти

Жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. Об этом сообщила пресс-служба главка СК России по региону.

Следователи завели уголовное дело по статье «Убийство двух лиц».

По данным правоохранителей, 44-летний местный житель под влиянием алкоголя в ночь на 26 января пришел в дом бывшей возлюбленной, которая к тому времени уже проживала с другим мужчиной. На почве ревности он нанес женщине и ее сожителю ножевые ранения, они скончались на месте.

Мужчина в течение пяти дней проживал в доме с убитыми и ходил на работу. Затем он вынес бытовую технику и совершил поджог, чтобы скрыть все следы преступления.

Подозреваемого отправили под стражу на два месяца, над делом работает следственная группа.

В конце января житель Санкт-Петербурга зарезал супругу и получил восемь лет колонии строгого режима.