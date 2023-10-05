Директора московской музыкальной школы имени Глиэра отправили под домашний арест

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Суд назначили меру пресечения в виде домашнего ареста до 4 декабря 2023 года.

Адвокат подсудимого Андрей Алешкин пояснил «360», что защита согласна не со всеми обвинениями, поскольку по квалификации не все соответствует фактическим обстоятельствам.

«Часть вины мы признали по предъявленным обвинениям, но по квалификации есть вопросы», - пояснил он.

По словам правозащитника, судебное решение удовлетворило обвиняемого.

«Суд сегодня избрал в отношении моего подзащитного домашний арест. Считаю, данная мера с учетом тяжести составов, которые дежурно были предъявлены, соответствует с совершенным деянием, поэтому обжаловать не будем», - отметил он.

Адвокат добавил, что по версии следствия, Штейнгауэр провоцировал сотрудников музыкальной школы для дачи ему взятки. Других подробностей обвинений он раскрыть не смог в интересах следствия.

Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя главы следственного отдела по Тверскому району СУ по ЦАО СК России Дмитрия Губина. Его обвинили в превышении должностных полномочий и получении взятки размером 7,3 миллиарда рублей от хакерской группы Infraud Organization.