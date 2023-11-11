Директора культурного центра в Приморье заподозрили в коррупции

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в январе 2017 года директор получил от предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей за ограничение конкуренции и общее покровительство при заключении договоров о поставке оборудования между центром культуры и коммерческой организацией на сумму более 10 миллионов рублей.

Кроме того, с 2017 по 2018 год задержанный способствовал достижению соглашения между упомянутой коммерческой организацией и Приморской краевой филармонией о получении взятки в 1,5 миллиона рублей, из которых 500 тысяч рублей он передал директору филармонии в качестве посредника.

Ранее в Москве Басманный суд арестовал трех бывших следователей по делу о коррупции.