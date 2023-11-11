11 ноября 2023, 14:04

Директора культурного центра в Приморье заподозрили в коррупции

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Директора Приморского краевого центра народной культуры задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

В отношении фигуранта завели уголовное дело по статьям «Получение взятки» и «Посредничество во взяточничестве». В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данным следствия, в январе 2017 года директор получил от предпринимателя взятку в 500 тысяч рублей за ограничение конкуренции и общее покровительство при заключении договоров о поставке оборудования между центром культуры и коммерческой организацией на сумму более 10 миллионов рублей.

Кроме того, с 2017 по 2018 год задержанный способствовал достижению соглашения между упомянутой коммерческой организацией и Приморской краевой филармонией о получении взятки в 1,5 миллиона рублей, из которых 500 тысяч рублей он передал директору филармонии в качестве посредника.

Ранее в Москве Басманный суд арестовал трех бывших следователей по делу о коррупции.

Коррупция Приморье Следственный комитет России
11 ноября 2023, 04:07
Знакомство с девушкой обернулось для жителя Красноярска кражей денег
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Житель Красноярска лишился денег после знакомства девушкой в интернете. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По предварительным данным, мужчина скачал приложение для знакомств, где стал общаться с понравившейся особой. Потом они решили переписываться в мессенджере.

Спустя некоторое время собеседница предложила красноярцу созвониться по видеосвязи. Перед этим она прислала ему ссылку на файл для установки приложения. Мужчина сделал все, как советовала девушка, но пообщаться у них не получилось.

Позже выяснилось, что эта программа помогла получить доступ к его телефону. Таким образом житель красноярца лишился 4,5 тысячи рублей. Он пытался связаться с собеседницей, но она больше отвечала на его сообщения. Вскоре ее анкета исчезла с сайта. Мужчина написал заявление в полицию.

Похожий случай произошел в Москве. Женщина познакомилась с мужчиной, который в одиночку воспитывал ребенка. Москвичка из жалости перевела возлюбленному более миллиона рублей , а позже обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Мошенничество Полиция
10 ноября 2023, 23:08
Бывших московских следователей арестовали по делу о взятках
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов, такое решение вынес Басманный суд.

Экс-руководитель Хорошевского отдела столичного главка С К Рустам Юсупов, бывший глава Следственного управления по Северо-Западному округу Сергей Ромодановский и его заместитель Андрей Жерютин отправились в следственный изолятор до 10 января. Как сообщила объединенная пресс-служба столичных судов , такое решение вынес Басманный суд.

В решении сказано, что бывших силовиков обвинили в создании преступного сообщества, получении взяток, фальсификации доказательств, незаконном задержании или заключении под стражу, а также привлечении невиновных к уголовной ответственности и необоснованное возбуждении уголовного дела.

По данным СМИ, бывшие следователи принимали участие в рейдерском захвате Группы компаний Merlion под руководством ее бывшего генерального директора Вячеслава Симоненко.

Как ранее сообщал «Коммерсант» , предприниматель при поддержке «решальщика Кирилла Качура создал группировку для возвращения под свой контроль активов компании. Туда вошли и арестованные сегодня следователи.

В 2020 году предприниматель обвинил топ-менеджеров фирмы в организации покушения. По его словам, за пять лет до этого неизвестные совершили попытку поджога его дома.

Симоненко утверждал, что таким образом руководство компании планировало отказаться от выплаты в 4,5 миллиона долларов, полученных от продажи доли в компании. Подконтрольные ему силовики завели уголовное дело, которое развалилось при проверке в центральном аппарате СК.

Криминалисты пришли к выводу, что никакого покушения не было, а уголовное дело Симоненко инициировал, чтобы получить активы Merlion в свое распоряжение и требовать деньги со взятых под стражу топ-менеджеров. В итоге Симоненко и подельники сами стали фигурантами уголовного дела.

Суд Коррупция СК РФ
10 ноября 2023, 19:05
Экс-замминистра культуры Ярилова не признала вину в деле о «Пушкинских картах»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Материалы уголовного дела в отношении обвиняемой в злоупотреблении полномочиями бывшего заместителя министра культуры Ольги Яриловой передали в прокуратуру для утверждения обвинения. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщил ТАСС.

Собеседник агентства подчеркнул, что бывшая чиновница своей вины не признала. Копию уголовного дела для изучения также направили адвокатам, представляющим интересы Яриловой.

Пост заместителя министра культуры Ольга Ярилова занимала с 2018 по сентябрь 2022 года. Свой пост она оставила по собственному желанию. Правоохранители задержали бывшую чиновницу в апреле этого года по делу о превышении должностными полномочиями которые повлекли тяжкие последствия. Басманный суд Москвы вынес решение об ее аресте.

Изначально СМИ сообщали, что дело связано с хищениями при реализации федеральной программы «Пушкинская карта». ТАСС уточнил, что ущерб по делу составил более 125 миллионов рублей. По данным агентства, следствие посчитало, что Ярилова необоснованно включило в программу для посещений Музей мороженого в Москве.

«Пушкинскую карту» запустили с 1 сентября 2021 года. Российские школьники и студенты могли использовать годовой номинал в размере пяти тысяч рублей для посещения театров, музеев и концертов.

СК РФ Минкультуры РФ
10 ноября 2023, 17:47
Ранее судимую женщину задержали в Москве по подозрению в кражах из магазинов
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Полицейские задержали ранее судимую женщину по подозрению в кражах со взломом из магазинов на Большой Якиманке. Об этом агентству новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

«Против задержанной возбудили дела по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы», - уточнил он.

Известно, что женщина вскрыла двери двух магазинов на Большой Якиманке, пробралась туда и похитила из касс денежные средства. Злоумышленницу задержали в Смоленской области. Похищенные средства она успела потратить.

В среду, 8 ноября, московские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Басманном районе.

Кражи Москва 2023

Новости по теме