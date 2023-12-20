Директора IT-подразделения Россельхозбанка нашли мертвым в Подмосковье

Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор вору Якову Субботе за бандитизм и разбой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Субботу судили за преступления, совершенные в составе группировки более 10 лет назад. Как выяснило следствие, подсудимый вместе с подельником Русланом Мельником не позднее января 2012 года создал банду.

В составе группировки Суббота участвовал минимум в трех преступлениях. В апреле 2012 года банда напала с оружием на ювелирный магазин на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге, а также незаконно удерживала двух человек в квартире того же дома. Ущерб превысил 14,6 миллиона рублей.

В июле 2012 года участники группы совершили вооруженное разбойное нападение на отделение банка ВТБ на Московском проспекте, похитив свыше 7,7 миллиона рублей. В августе того же года члены банды пошли на аналогичное преступление в филиале ОАО «Гранд Инвест Банк» на Малоохтинском проспекте. Тогда злоумышленники незаконно удерживали шесть человек, а ущерб составил более одного миллиона рублей.

«Суд назначил наказание ранее судимому Субботе в виде лишения свободы сроком на 11 лет. По совокупности приговоров - 12 лет в ИК особого режима», - сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суббота признал вину, но отметил, что не планировал создавать вооруженную группу. По словам преступника, он ничего не знал про оружие и был против его использования.

Чем прославился Яков Суббота? По данным kp.ru , Суббота - сын портнихи Любови Аксеновой, которая шила костюмы для певицы Аллы Пугачевой. В 2004 году легендарный вор похитил гонорар бывшего мужа Примадонны, певца Филиппа Киркорова , обокрав директора БКЗ «Октябрьский» Эмму Лавринович. Именно у нее, как написало издание, король отечественной эстрады хранил сбережения. Лавринович называли крестной матерью артиста.

В 1990-е годы Суббота вместе с подельником совершал кражи в Москве. В тот период друзья ограбили Музей имени Глинки, откуда вынесли скрипку Страдивари.

Тогда редкий музыкальный инструмент оценивался в сотни тысяч долларов, но продать его преступники не успели, поскольку их поймали сразу после следующего дела - кражи из Государственной публичной исторической библиотеки. Сообщникам удалось похитить исторические рукописи, гравюры и журналы, в том числе первую напечатанную на Руси книгу «Апостол» 1564 года и рукописное Евангелие 1520 года.