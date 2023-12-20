20 декабря 2023, 16:16

Директора IT-подразделения Россельхозбанка нашли мертвым в Подмосковье

РИА «Новости»
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Тело 51-летнего исполнительного директора IT-подразделения, разрабатывающего продукты для Россельхозбанка, обнаружили под окнами дома в Мытищах. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По словам жены погибшего, 19 декабря у ее мужа случился психоз. Он кричал, постоянно выбегал на лестничную клетку и бил ее. Женщина сказала, что муж называл себя богом и вспоминал фильм «Пятый элемент».

Супруга топ-менеджера вызвала скорую помощь, вместе с медиками приехал полицейский. Все они пытались успокоить мужчину, он то начинал вести себя адекватно, то снова впадал в психоз. Затем, по словам жены, исполнительный директор IT-подразделения Россельхозбанка вырвался и убежал в сторону балкона.

Женщина отметила, что раньше ее супруг так себя не вел. Однако мужчина находился в затяжной депрессии из-за болезни сына, уточнила женщина.

Ранее в Москве обнаружили мертвым бывшего топ-менеджера Внешэкономбанка. Труп 72-летнего мужчины нашли в квартире в центре столицы.

Банки Мытищи Полиция
20 декабря 2023, 13:40
Похитил скрипку Страдивари и гонорар Киркорова. Легендарного вора осудили в Петербурге
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Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор вору Якову Субботе за бандитизм и разбой. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Субботу судили за преступления, совершенные в составе группировки более 10 лет назад. Как выяснило следствие, подсудимый вместе с подельником Русланом Мельником не позднее января 2012 года создал банду.

В составе группировки Суббота участвовал минимум в трех преступлениях. В апреле 2012 года банда напала с оружием на ювелирный магазин на улице Бабушкина в Санкт-Петербурге, а также незаконно удерживала двух человек в квартире того же дома. Ущерб превысил 14,6 миллиона рублей.

В июле 2012 года участники группы совершили вооруженное разбойное нападение на отделение банка ВТБ на Московском проспекте, похитив свыше 7,7 миллиона рублей. В августе того же года члены банды пошли на аналогичное преступление в филиале ОАО «Гранд Инвест Банк» на Малоохтинском проспекте. Тогда злоумышленники незаконно удерживали шесть человек, а ущерб составил более одного миллиона рублей.

«Суд назначил наказание ранее судимому Субботе в виде лишения свободы сроком на 11 лет. По совокупности приговоров - 12 лет в ИК особого режима», - сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суббота признал вину, но отметил, что не планировал создавать вооруженную группу. По словам преступника, он ничего не знал про оружие и был против его использования.

Чем прославился Яков Суббота? По данным kp.ru , Суббота - сын портнихи Любови Аксеновой, которая шила костюмы для певицы Аллы Пугачевой. В 2004 году легендарный вор похитил гонорар бывшего мужа Примадонны, певца Филиппа Киркорова , обокрав директора БКЗ «Октябрьский» Эмму Лавринович. Именно у нее, как написало издание, король отечественной эстрады хранил сбережения. Лавринович называли крестной матерью артиста.

В 1990-е годы Суббота вместе с подельником совершал кражи в Москве. В тот период друзья ограбили Музей имени Глинки, откуда вынесли скрипку Страдивари.

Тогда редкий музыкальный инструмент оценивался в сотни тысяч долларов, но продать его преступники не успели, поскольку их поймали сразу после следующего дела - кражи из Государственной публичной исторической библиотеки. Сообщникам удалось похитить исторические рукописи, гравюры и журналы, в том числе первую напечатанную на Руси книгу «Апостол» 1564 года и рукописное Евангелие 1520 года.

Санкт-Петербург Суд Преступления
20 декабря 2023, 13:26
Экспертиза покажет причину смерти найденной у озера в Богородском девушки — СКР
РИА «Новости»
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В Подмосковье нашли тело 27-летней девушки, которую несколько дней считали пропавшей без вести. Волонтеры обнаружили ее возле озера в Богородском городском округе. Причину смерти покажет судебно-медицинская экспертиза, сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Утром 16 декабря девушка ушла из дома, села в такси и уехала в неизвестном направлении. Следователи выяснили, что один раз она вышла на связь с родственниками, но потом телефон отключили. Поисковой отряд «Лиза Алерт» нашел тело 19 декабря в 100 метрах от озера Рябиновое в селе Воскресенское.

Специалисты осмотрели место происшествия, изъяли личные вещи погибшей и организовали доследственную проверку. Для выяснения причины ее смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Преступник выколол девушке глаза и, по одной из версий, изнасиловал, сообщил Telegram-канал Shot. Она ушла из дома после ссоры с матерью и через три часа перестала выходить на связь.

В марте в Балашихе нашли тело женщины, убийство которой, по версии следствия, заказала ее дочь.

RT сообщил, что она заплатила за преступление 350 тысяч рублей.

Уголовное дело Богородский
20 декабря 2023, 13:21
Мужчина украл саксофон у ребенка в автобусе в Москве
Соцсети
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Перед судом предстанет 45-летний житель Зеленограда, которого обвинили в краже саксофона у ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительной информации, злоумышленник увидел под сиденьем в салоне автобуса оставленным ребенком саксофон в чехле. Помимо музыкального инструмента, там лежали аксессуары для игры.

Осмотревшись по сторонам, обвиняемый забрал забытую вещь и вышел на остановке. Общая сумма материального ущерба составила около 66 тысяч рублей.

Фигуранта нашли, свою вину он признал. Оперативники нашли украденный инструмент в квартире злоумышленника и уже вернули юному саксофонисту.

«Обвинительное заключение утверждено прокуратурой Зеленоградского административного округа, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметили в ведомстве Ранее пара украла новогоднего оленя из-под елки на юге Москвы. Пропажу заметили жильцы комплекса. В настоящий момент стражи правопорядка разыскивают похитителей фигурки.

Дети Кражи Москва 2023
20 декабря 2023, 13:10
Суд вынес приговор убийце двух спавших взрослых и ребенка на востоке Москвы
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Суд признал Коте Дарсалию виновным в двух спавших взрослых и ребенка в квартире на восток Москвы в 1995 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, ночью в июле 1995 года Дарсалия зарубил топором двух спящих взрослых и одного несовершеннолетнего в их собственной квартире на Первомайской улице. После совершения преступления он покинул Россию на 27 лет и жил за границей.

За время следствия провели более 60 экспертиз и допросили свыше 30 свидетелей, что вкупе с другими собранными доказательствами позволило установить вину подозреваемого. Следуя вердикту присяжных, суд приговорил Дарсалию к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее гидролога Александра Цветкова обвинили в убийстве 20-летней давности из-за решения нейросети. Ученый находился под арестом почти год - с 16 февраля. В конце концов, ученого освободили.

Убийства Суд Прокуратура РФ Преступления Москва 2023

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