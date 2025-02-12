Директора челябинского МУП заподозрили в мошенничестве

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Правоохранители выяснили, что подозреваемые в корыстных целях заключали ложные подрядные договоры с аффилированными индивидуальными предпринимателями на техобслуживание имущества предприятия. Во время заключения таких соглашений это предприятие не принадлежало организации-заказчику.

«Входящее в предмет договоров имущество ранее было передано в долгосрочную аренду одной из крупнейших ресурсоснабжающих организаций региона, в связи с чем работы фактически не выполнялись», - заявили в ведомстве.

После заключения актов приемки выполненных работ, деньги возвращали заказчику. Так подозреваемые смогли украсть более 2,2 миллиона рублей у муниципального предприятия.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Ранее в Ростовской области на бывшего сотрудника Минобороны тоже возбудили дело по статье о мошенничестве. Оперативники выяснили, что подозреваемый согласовал завышение цены подшипниковой продукции, которую выпускали для государственных заказчиков.