15 февраля 2024, 09:23

Диджей погиб при стрельбе после чемпионского парада в Канзас-Сити

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Стрельба в Канзас-Сити унесла жизнь одного человека, еще более 20 получили ранения. Представитель пожарной службы сообщил об этом телеканалу ABC News.

По подсчетам пожарной службы Канзас-Сити, погиб один человек. Жертвой стрельбы оказалась диджей радиостанции KKFI 90.1 FM Лиза Лопес-Гальван. Редакция выразила соболезнования ее родным и призвала откликнуться очевидцев.

Власти несколько раз обновляли информацию о раненых. По последним данным, за медпомощью обратились 22 человека. Временно исполняющий обязанности начальника пожарной охраны Канзас-Сити Росс Грандисон сообщил, что из них восемь госпитализировали с «непосредственно опасными» для жизни травмами и семь - с серьезными ранениями.

Стрельба произошла к западу от Юнион-Стейшн возле гаража, когда фанаты уходили с чемпионского парада команды Национальной футбольной лиги (NFL) «Канзас-Сити Чифс». За безопасностью на мероприятии следили около 800 правоохранителей. Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс объявил, что задержали трех подозреваемых.

На школьной парковке в Атланте штата Джорджия четыре подростка получили огнестрельные ранения, сообщили «Известия». В них стреляли из неизвестной машины.

США Стрельба
15 февраля 2024, 04:18
Москвич затащил 12-летнюю девочку в свою квартиру и надругался над ней
РИА «Новости»
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В Москве задержали мужчину, который затащил в свою квартиру 12-летней девочку и надругался над ней. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета в своем Telegram-канале.

«Оперативно задержан 40-летний уроженец Москвы. С подозреваемым проводятся следственные действия, в ближайшее ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения», - сообщили в ведомстве.

По версии следствия, подозреваемый встретил в подъезде незнакомую девочку, затащил ее в свою квартиру и совершил в отношении нее «иные действия сексуального характера».

Против него возбуждено уголовное дело по четвертой части статьи 132 Уголовного кодекса «Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней». Следователи изучают записи с камер наблюдения и устанавливают возможных очевидцев преступления.

В декабре прошлого года в Тюмени возбудили 10 уголовных дел о педофилии против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина изнасиловал шестиклассницу и совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей в торговом центре.

Уголовное дело Дети Педофилы Мужчины Изнасилования Москва
15 февраля 2024, 03:33
Бывший адвокат Улюкаева получила 8 лет лишения свободы за мошенничество
РИА «Новости»
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Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к восьми годам лишения свободы адвоката Дареджан Квеидзе, ранее защищавшую главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Такой же приговор получил ее соучастник — адвокат Андрей Фоломейкин. Об этом написала газета «Коммерсант».

Одинцовский городской суд Подмосковья приговорил к восьми годам лишения свободы адвоката Дареджан Квеидзе, ранее защищавшую главу Минэкономразвития России Алексея Улюкаева. Такой же приговор получил ее соучастник - адвокат Андрей Фоломейкин. Об этом написала газета «Коммерсант».

По версии следствия, Квеидзе и Фоломейкин присвоили один миллион долларов, который получили от девелопера Игоря Строганова за прекращение уголовного дела.

Строганов - учредитель строительной компании «Мануфактура-Юг». Его обвиняли в даче крупных взяток сочинским чиновникам в 2018 году - тогда его компания собиралась построить в курортном городе новый ЖК. Подсудимый не отрицал факт взятки, но утверждал, что деньги у него вымогали.

Во время расследования этого уголовного дела Квеидзе и Фоломейкин обратились к жене Строганова и пообещали за миллион долларов обеспечить подсудимому оправдательный или максимально мягкий приговор. Деньги адвокаты получили, а Строганова приговорили к семи годам колонии строгого режима. Тогда его жена обратилась в полицию, и теперь сроки получили сами адвокаты. По данным газеты, обвиняемые уже обжаловали решение суда.

Ранее адвокат подростков, подозреваемых в избиении людей в Тюмени, пригрозил судье и прокурору «адским огнем» за арест его подзащитных.

Уголовное дело Суд Адвокаты Мошенничество Приговоры
15 февраля 2024, 00:35
Труп мужчины нашли в квартире на востоке Москвы
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Тело мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в квартире жилого дома в Москве, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила в своем Telegram-канале столичная прокуратура.

«В квартире жилого дома на улице Снайперская обнаружено тело мужчины в признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений», - уточнил канал.

Перовская межрайонная прокуратура контролирует ход доследственной проверки, а также принятие по ее результатам процессуального решения.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты столичного СК, устанавливая полную картину произошедшего, как сообщил Telegram-канал «Столичный СК».

Ранее жителю города Тайшет Иркутской области предъявили обвинение в совершении двойного убийства и поджога дома. На почве ревности он нанес бывшей возлюбленной и ее сожителю ножевые ранения.

Уголовное дело Суд Адвокаты Мошенничество Приговоры
14 февраля 2024, 18:43
Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней падчерицы
РИА «Новости»
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Пенсионера из Москвы обвинили в растлении 15-летней дочери сожительницы. Предположительно, мужчина надругался над подростком во время путешествия за границу. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно данным ведомства, в январе этого года 66-летний мужчина, находясь за границей вместе с падчерицей своей гражданской жены, совершил в отношении девочки непристойные действия. Вернувшись в Россию, пострадавшая сообщила в полицию.

Следователи приступили к сбору информации. Мужчине в ближайшее время предъявят обвинение.

В Москве также будут судить обвиняемого в изнасиловании , совершенном в 2011 году на северо-востоке столицы. Спустя годы следователи и криминалисты проанализировали материалы старого уголовного дела и вышли на след одного из подозреваемых в нападении на двух несовершеннолетних девушек.

Пенсионеры Изнасилования Полиция Следственный комитет России Москва

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