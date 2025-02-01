Действия «банды амазонок» на юге России сочли осознанными и согласованными
Члены так называемой банды амазонок, осужденные за разбои и убийства на юге России, действовали согласовано и осознанно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
По решению суда, Сергея Синельника приговорили к пожизненному лишению свободы, Анастасию Синельник - к 23 годам колонии, Викторию Тарвердиеву - к 24 годам, Инессу Тарвердиеву - к 24 годам 6 месяцам.
В материалах указали, что совместное участие фигурантов в совершении преступлений носило осознанный и согласованный характер, о чем свидетельствует количество и тяжесть противоправных деяний, а также тщательная подготовка к ним.
Суд также установил, что совершенные бандой преступления «охватывались умыслом каждого члена группы».
Банда действовала на юге России с 2007 по 2013 годы и убила 10 человек. Всего по делам потерпевшими признали 98 человек.