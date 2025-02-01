Действия «банды амазонок» на юге России сочли осознанными и согласованными

Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT, что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT , что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Утром 29 января директор лесничества сообщил ей о незаконной вырубке и поручил выехать на место. Вместе с ней в машине находились водитель, замдиректора, его сын, работавший участковым лесничим, и обнаруживший срубленные деревья лесничий. Нарушитель встретил их у дома, спросил, приедет ли полиция, и открыл огонь.

Никитину и сына замдиректора он увел в дом и заковал в наручники. Там мужчина дал им телефон и заставил позвонить директору.

«Мы лежали на полу. Сергей сказал: „Если будете дергаться - перережу горло“. Также он сказал звонить директору, чтобы он приехал, встал на колени и просил прощения, только тогда он нас не убьет», - рассказала женщина.

Она уже слышала о преступнике. В прошлом он отсидел в тюрьме за раскопки оружия, его с позором уволили из Троицкого лесничества. Взяв заложников, он надел немецкую пилотку и футболку со свастикой. Впоследствии мужчина свел счеты с жизнью, а на помощь пленникам приехали полиция и МЧС.

Перед смертью пытаясь скрыть преступление он сжег служебный автомобиль. Прокуратура показала кадры с места ЧП.