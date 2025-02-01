01 февраля 2025, 09:52

Действия «банды амазонок» на юге России сочли осознанными и согласованными

РИА «Новости»
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Члены так называемой банды амазонок, осужденные за разбои и убийства на юге России, действовали согласовано и осознанно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.

По решению суда, Сергея Синельника приговорили к пожизненному лишению свободы, Анастасию Синельник - к 23 годам колонии, Викторию Тарвердиеву - к 24 годам, Инессу Тарвердиеву - к 24 годам 6 месяцам.

В материалах указали, что совместное участие фигурантов в совершении преступлений носило осознанный и согласованный характер, о чем свидетельствует количество и тяжесть противоправных деяний, а также тщательная подготовка к ним.

Суд также установил, что совершенные бандой преступления «охватывались умыслом каждого члена группы».

Банда действовала на юге России с 2007 по 2013 годы и убила 10 человек. Всего по делам потерпевшими признали 98 человек.

Убийства Преступления
01 февраля 2025, 08:34
Напавшего на женщину в подъезде дома во Владивостоке насильника арестовали
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Жителя Владивостока, задержанного за жестокое нападение на женщину в подъезде дома по улице Аллилуева, арестовали. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца. Уголовное дело завели по статьи «Изнасилование, совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей». Если вину мужчины докажут, ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что по подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего Александра Кузьменко, который уже был неоднократно судим. Его нападение на женщину в подъезде жилого дома попало на камеру видеонаблюдения.

Насильник 30 минут избивал 42-летнюю пострадавшую и издевался над ней. После случившегося потерпевшую нашли в бессознательном состоянии жильцы дома. По словам матери женщины, она получила тяжелые травмы и находится в больнице.

Уголовное дело Суд Преступления Изнасилования Владивосток
01 февраля 2025, 02:39
«Перережу горло». Заложница черного лесоруба рассказала, как выжила
РИА «Новости»
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Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT, что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Выжившая при захвате заложников в Калужской области женщина работала инженером лесничества и поехала с коллегами на задержание черного лесоруба. Людмила Никитина сообщила RT , что преступник промышлял поиском старых боеприпасов и почитал нацистов.

Утром 29 января директор лесничества сообщил ей о незаконной вырубке и поручил выехать на место. Вместе с ней в машине находились водитель, замдиректора, его сын, работавший участковым лесничим, и обнаруживший срубленные деревья лесничий. Нарушитель встретил их у дома, спросил, приедет ли полиция, и открыл огонь.

Никитину и сына замдиректора он увел в дом и заковал в наручники. Там мужчина дал им телефон и заставил позвонить директору.

«Мы лежали на полу. Сергей сказал: „Если будете дергаться - перережу горло“. Также он сказал звонить директору, чтобы он приехал, встал на колени и просил прощения, только тогда он нас не убьет», - рассказала женщина.

Она уже слышала о преступнике. В прошлом он отсидел в тюрьме за раскопки оружия, его с позором уволили из Троицкого лесничества. Взяв заложников, он надел немецкую пилотку и футболку со свастикой. Впоследствии мужчина свел счеты с жизнью, а на помощь пленникам приехали полиция и МЧС.

Перед смертью пытаясь скрыть преступление он сжег служебный автомобиль. Прокуратура показала кадры с места ЧП.

Уголовное дело Убийства Преступления
01 февраля 2025, 02:19
Мужчина застрелил полицейского при задержании в Ярославле
Unsplash
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Командир отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Анатолий Тутынин получил смертельное ранение при задержании правонарушителя в Ярославле. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД.

Вечером 31 января в полицию Дзержинского района поступила информация о том, что в подъезде одного из домов по улице Труфанова находится мужчина с ножом. На место выехал наряд, капитан полиции Тутынин также прибыл туда, чтобы помочь коллегам.

Нарушитель находился в своей квартире и игнорировал просьбы открыть дверь. Когда полицейские пытались войти в квартиру, мужчина начал стрелять. Одна из пуль попала в капитана полиции. Ответным огнем напарника преступника ликвидировали.

Тутынин впоследствии скончался в больнице. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В ведомстве отметили, что капитану было 34 года, он пришел на службу в 2012 году. У него осталось двое маленьких детей. Руководство МВД выразило соболезнования семье погибшего полицейского.

Ранее в Краснодарском крае мужчина расправился с полицейским и его женой. Затем убийца поджог квартиру с их телами и скрылся.

Задержания Уголовное дело Мужчины Полиция
31 января 2025, 20:43
Четырех пособников Анохина арестовали
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Полицейские и адвокат, задержанные по делу о взятке от бывшего гендиректора букмекерской компании «Фонбет» Сергея Анохина, проведут в изоляторе около двух месяцев. Суд избрал предполагаемым сообщникам меру пресечения, сообщила пресс-служба СК России по Московской области.

Следствие добилось заключения под стражу замначальника УВД по Восточному административному округу Москвы, начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Центральному административному округу Москвы, бывшего полицейского и адвоката.

Уголовное дело возбудили по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд арестовал подозреваемых до 29 марта.

Кадры из зала суда показала пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы. Меру пресечения избрал Тверской райсуд.

Сумма взятки достигла 60 миллионов рублей. Анохин сознался, что через нескольких посредников передал деньги в расчете на то, что материалы о хищениях на одном из его предыдущих мест работы не попадут в следственные органы.

После скандала «Фонбет» потребовал от бывшего топ-менеджера компенсацию за испорченную репутацию.

Уголовное дело Коррупция Аресты Следственный комитет России Задержание экс-гендиректора «Фонбета»

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