Деятельность нелегальной сети пунктов обмена валют пресекли в Москве

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«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 уголовного кодекса Российской Федерации», - уточнили в ведомстве.

В помещениях провели обыски. Специалисты изъяли денежные средства в рублях и валюте на общую сумму свыше 12 миллионов рублей. Также они забрали документы, расчетно-кассовое и компьютерное оборудование и многое другое для доказательства противоправной деятельности.

Злоумышленники арендовали помещения и работали без лицензии. Они покупали и продавали денежные средства по выгодному курсу для проверенных клиентов. Их общая сумма дохода превысила 50 миллионов рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали трех фигурантов дела. Одна из них закрылась от полицейских в автомобиле и попыталась уничтожить все доказательства. Однако ей это не удалось.

Ранее незаконное проведение азартных игр пресекли в Москве.

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