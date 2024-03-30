Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» имел высшее образование и работал на стройке

По информации канала, подозреваемый Назримада Лутфуллои получил высшее образование в Таджикистане. В Москве он работал на стройке, но за неделю до теракта уволился.

Подозреваемый не был судим, семьи у него не было. После увольнения со стройке заселился в хостел у метро «Щелковская». Соседям он сказал, что нашел краткосрочную подработку за 30 тысяч рублей - убирать мусор.

Суд арестовал Назримада Лутфуллои до 22 мая. Следователи нашли его связь с террористами, напавшими на «Крокус». В Таджикистане его родственников допрашивают местные полицейские.

Террористы напали на «Крокус Сити Холл» в пятницу, 22 марта. Они расстреливали посетителей и сотрудников концертного зала, после чего подожгли здание.

Жертвами теракта стали 144 человека.