Девятилетняя девочка из Чебоксар перевела мошенникам 1,3 млн руб. и взяла кредиты

Мать ребенка обратилась в правоохранительные органы 30 апреля, чтобы заявить о мошенничестве в отношении своей дочери.

«В тот вечер на телефон главы семейства пришло сообщение о закрытии банковского вклада. Телефоны обоих родителей и планшет находились у дочери, которая в тот момент общалась по видеосвязи с незнакомцем», - рассказали в ведомстве.

В итоге второклассница зарегистрировалась в сообществе по раздаче «рубоксов» - внутриигровой валюты. Чтобы получить желанные монеты, нужно было выполнить определенные условия. Сфотографировать разблокированный экран смартфона, отправить его неизвестному человеку, войти в банковские приложения, закрыть вклады и перевести денежные средства на указанные злоумышленником счета для оплаты товаров на маркетплейсах.

В итоге школьница совершила 11 транзакций по 100 тысяч рублей каждая, оформила кредит на сумму 460 тысяч рублей и оплатила этими деньгами покупки на 200 тысяч.

Правоохранители возбудили уголовное дело, начался розыск причастных к случившемуся.

Ранее жительница Иркутской области перечислила мошенникам 1,7 миллиона рублей и чуть не лишилась квартиры. Неизвестные неоднократно звонили ей и представлялись работниками государственных органов.