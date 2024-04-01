01 апреля 2024, 04:17

Девятилетний мальчик заживо сгорел в частном доме в Якутии

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В Якутии девятилетний школьник заживо сгорел во время пожара в частном доме. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК России.

«В гараже, примыкающем к частному дому в городе Нюрбе, произошел пожар. При тушении пожара обнаружено тело девятилетнего ребенка. В момент начала возгорания взрослых на месте не было», - уточнило ведомство.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Предположительно, пожар начался из-за неисправности электронагревательного прибора, который находился в гараже.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Прокуратура Нюрбинского района также организовала проверку по факту пожара и гибели ребенка.

В конце марта в Свердловской области пожар унес жизни троих детей и их матери. По предварительной информации, причиной пожара стала неисправность кабеля холодильника.

Уголовное дело Якутия Пожары Дети Преступления Следственный комитет России
31 марта 2024, 23:04
Обвиняемый Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан после теракта в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Стало известно, что один из фигурантов дела о нападении на «Крокус Сити Холл» Далерджон Мирзоев собирался вернуться в Таджикистан сразу после теракта. Об этом рассказал его отец Барот Мирзоев РИА «Новости».

«Двадцатого марта он позвонил нам и сказал, что 24 или 25 марта вернется домой», - сказал он.

Отец предполагаемого террориста также рассказал, что Мирзоев часто звонил домой, разговаривал с матерью, женой и сестрой, а также отправлял семье деньги.

Ранее отец и мать Далерджона Мирзоева выразили соболезнование семьям людей, погибших во время нападения на концертный зал. Мать подозреваемого Гулькарат сказала, что не может поверить в том, что сын пошел на массовое убийство.

Нападение на «Крокус Сити Холл » произошло в пятницу, 22 марта. Вооруженные террористы ворвались в концертный зал, расстреливая всех на своем пути. После этого они подожгли здание и попытались скрыться. Нападавших задержали в Брянской области, по пути к украинской границе. Жертвами теракта стали 144 человека.

Терроризм Семья Деньги Таджикистан Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 20:37
Стало известно о связи одного из участников нападения с боевиками ИГ
РИА «Новости»
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Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни сотрудничал с живущими в Турции экстремистскими таджикскими группами. И подготовку к нападению на концертный зал прошел в Стамбуле. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил Sputnik Таджикистан.

Собеседник журналистов заявил, что в начале года Фаридуни находился в Турции. После возвращения друзья и родные заметили в его речи проявления экстремистских заявлений.

По словам источника, в ходе поездки Фаридуни прошел обучение у наставников, имеющих боевой опыт и бывших участников военных формирований «Исламского государства»*, которых он сдал спецслужбам Турции.

Так собеседник объяснил задержание 51 человека , подозреваемых в связи с террористами, о которых заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в воскресенье, 31 марта.

Также источник уточнил, что Фаридуни в Таджикистане отсидел шестилетний срок. Во время учебы в девятом классе он изнасиловал мальчика и вышел из заключения только в 2020 году, после чего уехал в Москву.

О Шамсидине Фаридуни известно, что он имел постоянную регистрацию в городском округе Красногорск и чуть меньше шести месяцев работал на паркетной фабрике в Подольске. Одна из жительниц города в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим террористом и слышала от него угрозы в адрес русских.

За несколько дней до теракта Фаридуни посещал «Крокус Сити Холл». Его запомнил один из охранников концертного зала.

Сейчас вместе с другими фигурантами дела Фаридуни находится в СИЗО Москвы. Решение об аресте до 22 марта принял Басманный суд столицы.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация

Турция Россия Боевики Таджикистан Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 18:50
Бастрыкин проверил работу следователей на месте теракта в «Крокусе»
Пресс-служба Следственного комитета
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Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин проверил работу следователей, криминалистов и экспертов на месте теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также глава СК проверил проведение следственных действий с посетителями «Крокуса». Бастрыкину доложили о продолжении процесса признания их потерпевшими и выдачи вещей и транспортных средств.

«Посетители „Крокус Сити Холла“, а также другие неравнодушные граждане, выполняя свой гражданский долг, обращаются в ведомство, сообщая важную информацию», - указали в СК.

Следователи изучают эти данные для установления детальной картины трагедии 22 марта.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
31 марта 2024, 15:29
Оружие задержанных боевиков в Дагестане показали на видео
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Сотрудники органов безопасности в воскресенье задержали в Дагестане трех человек по подозрению в подготовке террористических актов. Национальный антитеррористический комитет (НАК) показал оперативное видео проведения задержания.

На опубликованных кадрах видно, как силовики проникают в квартиру, где находились преступники. Там обнаружили стрелковое оружие и самодельное взрывное устройство. Для его обследования привлекли специалиста-взрывотехника.

«В ходе контртеррористической операции, проведенной сегодня утром в Махачкале и Каспийске под руководством оперативного штаба НАК, органы безопасности задержали троих бандитов, которые планировали совершить ряд преступлений террористической направленности», - сообщил представитель информационного центра НАК Михаил Романов.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее отмечал, что боевиков удалось выявить в связи с усилением мер безопасности после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Дагестан Терроризм Преступления ФСБ

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