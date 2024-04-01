Девятилетний мальчик заживо сгорел в частном доме в Якутии

Обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» Шамсидин Фаридуни сотрудничал с живущими в Турции экстремистскими таджикскими группами. И подготовку к нападению на концертный зал прошел в Стамбуле. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщил Sputnik Таджикистан.

Собеседник журналистов заявил, что в начале года Фаридуни находился в Турции. После возвращения друзья и родные заметили в его речи проявления экстремистских заявлений.

По словам источника, в ходе поездки Фаридуни прошел обучение у наставников, имеющих боевой опыт и бывших участников военных формирований «Исламского государства»*, которых он сдал спецслужбам Турции.

Так собеседник объяснил задержание 51 человека , подозреваемых в связи с террористами, о которых заявил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в воскресенье, 31 марта.

Также источник уточнил, что Фаридуни в Таджикистане отсидел шестилетний срок. Во время учебы в девятом классе он изнасиловал мальчика и вышел из заключения только в 2020 году, после чего уехал в Москву.

О Шамсидине Фаридуни известно, что он имел постоянную регистрацию в городском округе Красногорск и чуть меньше шести месяцев работал на паркетной фабрике в Подольске. Одна из жительниц города в комментарии «360» заявила, что сталкивалась с будущим террористом и слышала от него угрозы в адрес русских.

За несколько дней до теракта Фаридуни посещал «Крокус Сити Холл». Его запомнил один из охранников концертного зала.

Сейчас вместе с другими фигурантами дела Фаридуни находится в СИЗО Москвы. Решение об аресте до 22 марта принял Басманный суд столицы.

*ИГ («Исламское государство») - запрещенная в России террористическая организация