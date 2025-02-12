Девятиклассник готовил нападение на школу в Бурятии. Как сорвали атаку

Устроивший поджог объекта железнодорожной инфраструктуры Челябинской области по требованию украинских спецслужб местный житель получил 19 лет колонии. Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ, такое решение вынес Центральный окружной военный суд.

В ходе разбирательства выяснилось, что в октябре 2022 года мужчина самостоятельно вышел на украинских силовиков и предложил свои услуги.

Он получал от кураторов инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, а также собирал и передавал информацию о критически важных объектах региона.

В мае 2023 года ему поручили устроить диверсию на железной дороге и скинули координаты точки, где нужно устроит поджог. После выполнения первого здания завербованному уральцу поручили организовать теракт на военном объекте. Но выполнить новый приказ завербованный не успел, потому что его задержали сотрудники ФСБ.

Против мужчины завели уголовное дело за диверсию, государственную измену и покушение на террористический акт. В ходе обыска его квартиры у обвиняемого изъяли средства связи с кураторами, а также материалы для изготовления коктейлей Молотова.

Суд признал завербованного украинскими спецслужбами виновным и приговорил к 19 годам ограничения свободы, из которых первые пять лет осужденный проведет в тюрьме, а остаток срока в колонии строгого режима.

В минувший понедельник, 10 февраля, суд Курска приговорил местного жителя Максима Москалева к 20 годам и шести месяцам тюрьмы по делу о государственной измене и диверсии. По данным следствия, Москалева завербовали украинские спецслужбы, по поручению которых он поджег здание городского военкомата.